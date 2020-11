Sara Croce da impazzire su Instagram: la Bonas di Avanti un altro irresistibile in intimo

Sara Croce ha scatenato i follower di Instagram con uno scatto in intimo che ha messo in risalto la sua bellezza ed estrema sensualità

La “Bonas di Avanti un Altro” è apparsa in tutta la sua bellezza ed estrema sensualità in uno scatto sui social che è stato definito “memorabile” dai suoi ammiratori. Personaggio pubblico molto noto, proprio per i suoi ruoli appariscenti in televisione, la Venere di Garlasco ha trovato il suo luogo ideale per esprimersi al meglio su Instagram. Infatti qui riesce a dare il meglio di se stessa e ad attirare l’attenzione di migliaia di follower che rimangono a bocca aperta di fronte alle sue immense doti fisiche. Non è la prima volta che accade che l’ex “Madre Natura” in “Ciao Darwin” riesca a farsi notare in un modo così clamoroso dai suoi fan. Che ogni volta mostrano l’amore nei suoi confronti con like e commenti che mostrano la sua popolarità sul web. Infatti i suoi post continuano ad ottenere dei numeri importanti che la proiettano tra i personaggi pubblici più seguiti in assoluto.

Sara Croce ha finalmente trovato l’amore nella scorsa estate con il calciatore Gianmarco Fiory. La storia d’amore tra i due è stata resa nota dalla diretta interessata nei mesi delle vacanze in giro per l’Italia. Sembra davvero che la coppia sia stabile anche perché nel mondo del gossip si vocifera qualche progetto importante a breve. Intanto la “Venere di Garlasco” continua a far parlare di se con i suoi post bollenti che mettono in primo piano la sua estrema bellezza e sensualità. Cosa che è accaduta anche per l’ultimo post che ha pubblicato, con l’intimo che ha messo a nudo le sue curve. Immagini che non hanno lasciato spazio all’immaginazione, e che hanno scatenato i follower in commenti anche ironici nei suoi confronti, ma che hanno voluto rafforzare gli apprezzamenti per un fisico imponente e delle curve perfette. Insomma, l’ennesimo successo per la showgirl che proprio non vuole smettere di stupire e di far sognare il web.