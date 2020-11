Adriana Volpe ai follower: “E’ venuto a trovarmi oggi e me ne sono innamorata”

Adriana Volpe ha voluto fare una confessione ai suoi follower di Instagram in merito ad una visita particolare ricevuta poche ore fa

La conduttrice di “Ogni Mattina” è al centro del gossip da qualche settimana per questioni familiari, relative alle possibile fine del rapporto matrimoniale con Roberto Parli. I due sono ai ferri corti da tempo, probabilmente sin dai tempi dell’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. Proprio nella trasmissione di Alfonso Signorini era nata una forte amicizia dell’ex volto de “I fatti vostri” ed il modello Andrea Denver. Amicizia che aveva infastidito parecchio Roberto Parli, nonostante la diretta interessata avesse fatto di tutto per specificare che nella casa tra lei e Denver ci fosse solo un bel rapporto e nulla più. Con l’uscita anticipata della conduttrice per problemi personali sono cominciati i litigi con Roberto Parli. Il rapporto di lontananza tra i due – lei vive a Milano e lui si divide tra Lugano e Montecarlo – non li ha aiutati a superare la crisi.

Sta di fatto che Adriana Volpe e Roberto Parli sembrano aver preso strade diverse. Ma quanto ci sia di vero su una presunta relazione tra la conduttrice ed Andrea Denver è difficile saperlo. Possiamo solo constatare che ad oggi la conduttrice appare in grandissima forma nel suo programma “Ogni Mattina”, con i fan che continuano ad apprezzarla e ad amarla come sempre. Bella e con un fisico da modella, riceve anche tanti apprezzamenti da parte del pubblico, che si chiede oggi, anche sui social, se sia effettivamente single o ci sia già un altro uomo nella sua vita. Lei, anche con ironia, oggi ha voluto dare una risposta ai follower di Instagram: “Oggi è venuto a trovarmi #akita e me ne sono innamorata! 🐾💝🤩”. Si tratta di un cucciolo di “Akita Anu”, semplicemente detto “Akita”, una razza canina giapponese. Quello che la bella conduttrice ha mostrato in braccio in foto è di una bellezza unica. Tanto che ha conquistato anche il cuore dei suoi follower di Instagram.