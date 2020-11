Secondo indiscrezioni, ad entrare come nuovo concorrente nella casa del Grande Fratello Vip nelle prossime puntate, sarà una personalità già nota e amata dal pubblico del reality. Signorini conferma: ecco le sue dichiarazioni.

Nuovi concorrenti nella Casa del Grande Fratello Vip

Secondo indiscrezioni, ad entrare come nuovo concorrente nella casa del Grande Fratello Vip nelle prossime puntate, sarà una personalità già nota e amata dal pubblico del reality. Infatti i telespettatori vedranno nella casa per la seconda volta da concorrente proprio Cristiano Malgioglio. Lo ha rivelato lo stesso Signorini nel corso dell’ultima puntata di “Casa Chi“. Ma non solo: Alfonso avrebbe anche annunciato che ci saranno altri nove ingressi al GF Vip, tutte grandi personalità, vip famosi e nomi di gran rilievo. “A dicembre entreranno nella Casa del Gf Vip altri nove concorrenti, tutti nomi di primo piano perché adesso il Gf Vip lo vogliono fare tutti” le parole di Signorini.

Leggi anche–> BETTARINI SQUALIFICATO

Cristiano Malgioglio concorrente bis del GF Vip?

Dopo aver rivelato al pubblico l’ingresso di nove nuovi concorrenti, Signorini ha poi aggiunto che ha in serbo per i fan del programma anche un inquilino d’eccezione: Cristiano Malgioglio, che potrebbe ritornare nella Casa del Grande Fratello Vip come concorrente bis. La trattativa con Malgioglio, quindi sarebbe ancora in corso: “Ho incontrato Cristiano Malgioglio a Roma. È venuto anche a casa mia. Abbiamo parlato a lungo. Credo che il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip porterebbe un buon umore sensato che in questo momento così delicato, servirebbe a tutti noi”, ha rivelato Alfonso. Ma come dichiarato dal conduttore, ci sarebbero dei dettagli da sistemare: “Mancano alcuni dettagli, ma credo che alla fine Cristiano accetterà. Già immagino le gag o gli scontri tra lui e Patrizia De Blanck o Tommaso Zorzi se questi ultimi dovessero rimanere nel gioco. Sarebbe stupendo. Ne stiamo parlando da tempo, secondo me alla fine ce la faremo“.