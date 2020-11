Vediamo insieme questa notizia che sta circolando nelle ultime ore, per quanto riguarda il bell’attore Can Yaman.

Lui è bellissimo, e molto amato dal pubblico a casa, grazie alla soap opera DayDremers, stiamo parlando, ovviamente di Can Yaman.

Vediamo insieme queste voci che stanno circolando nelle ultime ore.

Can Yaman: diventerà padre per la prima volta – tutte le informazioni

La soap opera che vede tra i vari protagonisti Can Yaman, ovvero daydremers ha avuto un incredibile successo.

LEGGI ANCHE —-> FLORA CANTO: COSA è SUCCESSO DAVVERO AL FUNERALE DI PROIETTI TRA BRIGNANO E BONOLIS

Doveva andare in onda solamente per il periodo estivo, ma come sappiamo la possiamo vedere, due volte alla settimana, ancora adesso.

E, stando alle varie voci che circolano sul web, sembra che siano iniziate le riprese per il seguito della soap.

Sulla pagina social della serie turca, infatti è stata pubblicata una fotografia che lascia tutti senza parole.

LEGGI ANCHE —-> AL BANO: “IO SONO IL FIGLIO LEGITTIMO CHE NESSUNO AVEVA MAI VISTO PRIMA”

Il motivo? Possiamo vedere, Can Yaman e Demet Ozdemir che sono diventati genitori, con sullo sfondo un bellissimo tramonto al mare.

Il produttore del programma, sembra che stia lavorando anche ad un nuovo progetto, sempre con loro due, ed ha dichiarato che le riprese sono state bellissime e tra i due ragazzi c’è un0intesa particolare.

Quindi la coppia super amata dal pubblico, tornerà presto con le nuove puntata della soap, o magari con qualche altro programma.

Quindi non ci resta che aspettare, e nel frattempo goderci le puntate che ancora stanno andando in onda di Daydreamers.

E voi cosa ne pensate della fotografia che hanno pubblicato sulla pagina della serie turca? Vi piace che siano diventanti genitori i due protagonisti?