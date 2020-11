Vediamo insieme che cosa è successo durante la diretta di Ballando con le stelle, e perché Milly Carlucci si è scusata.

Il programma ballando con le stelle è giunto alla semifinale, che abbiamo appena vista sabato scorso, ma è successo qualcosa di davvero particolare.

Vediamo insieme per quale motivo Milly Carlucci lo ha fatto.

Ballando con le stelle: Milly Carlucci chiede scusa per quanto accaduto in diretta

Come sappiamo il programma condotto dalla bravissima, e sempre bellissima Milly Carlucci, è arrivato praticamente alle battute finali.

La prossima settimana, infatti verrà decretato il vincitore di questa edizione, con la stupenda coppa.

Per Ballando con le stelle, quest’anno è stata una stagione davvero complicata, perché andando in diretta durante il periodo dell’emergenza, è capitato davvero qualsiasi problema.

Da chi ha contratto il Covid, ha ci è stato operato per appendiciti, a chi si è ritirato per infortunio, fino allo svenimento in diretta.

Ma vediamo meglio insieme, per quale motivo, la bellissima Milly Carlucci si è scusata di quanto accaduto durante la puntata di sabato.

Milly, nella parte finale del programma, dove i vari ballerini rimasti in gara, dovevano fare un ballo con un loro famigliare, si è commossa fino alle lacrime.

Quando, Daniele Scardina, ha ballato con la mamma, sulla bellissima e davvero toccante canzone Hallelujah di Cohen, non è riuscita a trattenersi, anche per via del loro lungo abbraccio.

La giuria, ovviamente, le ha chiesto cosa stesse succedendo, e lei ha confermato che si era commossa, scusandosi e dichiarando che anche lei è una mamma.

Ovviamente tutto lo studio, anche se con poco pubblico, è scattato con un enorme applauso verso la padrona di casa.

E voi cosa ne pensate di quanto è successo in diretta a ballando con le Stelle? Lo seguite il programma oppure no? Chi sarà il prossimo vincitore?