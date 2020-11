Tanti auguri a Ryan Gosling che il 12 novembre ha compiuto 40anni. Una carriera iniziata a soli 12 anni e una spiccata versatilità artistica l’hanno catapultato prestissimo nell’olimpo delle star Hollywoodiane, dove siamo sicuri rimarrà per diverso tempo.

Nato il 12 novembre 1980 a London in Canada, Ryan Gosling è un mix tra bravo ragazzo e bad boy, una caratteristica vincente che lo ha reso uno tra gli attori più famosi, pagati e soprattutto apprezzati di Hollywood. Ryan inizia la sua fortunata carriera a soli 12 anni, prendendo parte al cast del “Mickey Mouse Club”, uno show celebre per aver lanciato moltissime star internazionali come Britney Spears e Justin Timberlake. Il ruolo decisivo che ha consacrato la sua carriera è arrivato nel 2001 con “The Believer”, una toccante storia di un ragazzo ebreo antisemita, che si fa decisamente notare in alcuni dei più importanti festival cinematografici americani come l’autorevole Sundance. Da lì Ryan non arresta più la sua scalata al successo e partecipa a numerosissimi blockbuster come “Crazy, Stupid, Love” nel quale rimane celebre la scena nella quale mostra gli addominali perfetti, “Drive”, “Blade Runner 2049” e il vincitore di 5 premi oscar nel 2017 “la la land” nel quale Gosling era stato candidato come migliore attore protagonista. La prima candidatura al premio oscar risale al 2007 per il film “Half Nelson” nel quale interpretava un professore di storia tossicodipendente.

E l’amore? L’attore è famoso per la sua grandissima riservatezza ma sono state rese pubbliche 3 importanti storie d’amore che lo vedono protagonista. Dopo i lunghi fidanzamenti come le attrici Sandra Bullock, incontrata nel set di “Formula per un delitto” e la bellissima Rachel McAdams, con la quale ha girato il romanticissimo film “Le pagine della nostra vita”, incontra nel 2012 Eva Mendes, neanche a farlo apposta sempre su un set cinematografico. Gosling racconta di essersi innamorato a prima vista dell’attrice di origine cubana e da allora i due fanno coppia fissa. La coppia non si è mai unita in matrimonio ma dalla loro relazione sono nate due bambine, Esmeralda Amada e Amada Lee, nate rispettivamente nel 2014 e nel 2016.

