Elisabetta Gregoracci non può avere un altro uomo: “il contratto con Briatore”

Potrebbe avere un motivo legale il tira e molla nella casa del Grande Fratello Vip tra Elisabetta Gregoracci e Pierpaolo Pratelli.

I due sembrano non riuscire a stare separati, ma mentre lui si di dichiara molto coinvolto e non perde occasione per stare vicino alla sua Elisabetta, lei tentenna scappando spesso e volentieri e dichiarando di avere per il bel trentenne solo un sentimento di “amicizia speciale”.

Qualcosa però non torna: Elisabetta infatti ha mostrato molte volte delle attenzioni speciali e decisamente più che amichevoli per Pierpaolo. Cosa frenerà allora la ex signora Briatore dall’iniziare una nuova storia d’amore?

Sono state innumerevoli le ipotesi del pubblico sul motivo che spingesse la bella calabrese a non accettare fino in fondo il corteggiamento dell’ex velino.

Dal pudore del contatto fisico davanti alle telecamere alla preoccupazione per l’opinione del figlio Nathan Falco, passando per l’ipotesi che abbia già un fidanzato segreto fuori dalla casa o dalla preoccupazione per la troppa differenza d’età. Qualcuno insinua addirittura che la Gregoracci non voglia affiancarsi a Pierpaolo perché il suo tenore di vita potrebbe non essere compatibile al più lussuoso lifestile della ex signora Briatore.

Malignità a parte pare aver svelato il segreto Alfosno Signorini, che durante un’intervista rilasciata lo scorso anno aveva già dichiarato che Elisabetta avrebbe firmato un contratto post matrimoniale con Flavio Briatore decisamente restrittivo. Secondo Signorini “La condizione essenziale che lui ha imposto a lei è questa: per tre anni dopo la separazione non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime. Lei ha firmato, ecco perché non la vediamo mai con altre persone… Magari si frequenta con qualcuno, però si fa gli affari suoi”.

Queste parole oggi sembrano riscontrare una scomoda verità per la Gregoracci.

Il contratto firmato nel 2017 però è quasi al termine, non ci aspetta che aspettare e vedere cosa succederà una volta che Elisabetta sarà finalmente libera di vivere il suo amore alla luce del sole.