Diletta Leotta manda in tilt Instagram: gli esercizi sul tappeto scatenano i follower

Diletta Leotta manda in tilt Instagram con degli esercizi al tappeto che evidenziano una forma fisica perfetta ma anche delle curve bollenti

Gli allenamenti della conduttrice e giornalista DAZN fanno perdere spesso la testa ai suoi follower che si scatenano in like e commenti tutti per lei. La bellezza siciliana è diventata nel tempo una vera star del web, ma in generale per lei si può parlare come di uno dei principali personaggi pubblici. In assoluto tra quelli più amati dal pubblico, che impazzisce per la sua bellezza, ma anche per le doti fisiche che non passano mai in secondo piano. Soprattutto da Instagram i follower possono apprezzarla in tutti i contesti possibili ed immaginabili. Infatti i suoi post e le sue IG Stories passano da situazioni lavorative sui vari campi di calcio, ma anche in radio e in generale nelle apparizioni televisive. Ma non mancano mai le situazioni in casa, con colazioni cene ed altre scene che lasciano i follower a bocca aperta. Ma il meglio di sé riesce a darlo con i video dei suoi allenamenti che da sempre scatenano le fantasie del web, con le curve in primo piano che fanno sognare la popolazione maschile dei social. Infatti i risultati sono sempre straordinari, con dei numeri da record che manifestano la sua popolarità ed estrema crescita nelle preferenze dei follower. Le ultime IG Stories confermano questa tendenza per lei molto positiva.

Diletta Leotta è oggettivamente una bellissima ragazza. Anche se spesso è finita nell’occhio delle critiche con degli haters che mettono in dubbio l’autenticità della sua bellezza. Infatti c’è chi è pronto a scommettere sui ritocchi estetici che avrebbero migliorato di parecchio l’aspetto fisico della giornalista, che in ogni caso non smette di far perdere la testa agli ammiratori. Che non danno per niente peso a queste considerazioni che ovviamente lasciano il tempo che trovano considerata la popolarità della bellezza siciliana, ma soprattutto l’amore dei follower. Che non danno retta a queste polemiche dimostrando invece tanto calore ed affetto alla prima donna di DAZN. LA crescita professionale è ormai sotto gli occhi di tutti, con l’inviata sui campi di calcio che mostra padronanza nel lavoro che svolge, riuscendo anche ad attirare l’attenzione sulle sue qualità fisiche. Come detto gli allenamenti risultano il pezzo forte della conduttrice. Nelle ultime Instagram Stories ha fatto perdere la testa agli ammiratori che si sono persi tra le sue curve bollenti e gli esercizi al tappeto che hanno evidenziato perfezione fisica e sensualità da vendere. Insomma, immagini che non hanno lasciato spazio all’immaginazione e non per deboli di cuore. Anche in questo caso lasciamo il giudizio a voi dopo la visualizzazione dei due video che hanno scatenato Instagram con le storie che sono state un successo clamoroso.