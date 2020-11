Wanda Nara da censura: l’intimo è trasparente, la sua quarantena resta bollente

Wanda Nara continua la sua quarantena parigina che resta bollente: l’ultimo post è da censura, con l’intimo trasparente che non copre niente

Lady Icardi ha mandato in tilt Instagram con uno scatto che da svenimento che non ha lasciato spazio all’immaginazione dei follower. L’ennesimo post bollente che ha fatto il giro del web in pochi minuti, e che ha mostrato ancora una volta le curve bollenti della moglie ed agente del calciatore del Psg. Dalla sua lussuosa villa di Parigi continua l’isolamento per lockdown della famiglia Icardi, con la moglie dell’attaccante che sta mettendo a segno una serie di colpi da “campionessa del web”. Questo grazie a dei post che mettono in evidenza le sue curve che lasciano spesso i fan senza parole. La bellezza argentina sa bene come provocare i follower, anche stando in isolamento da casa riesce a stupire spesso, ovviamente mettendo il suo corpo al centro dell’attenzione. Cosa che è capitata con l’ultimo scatto bollente che ha infiammato il web.

Wanda Nara è una delle donne maggiormente seguite sui social. Con i suoi oltre 7 milioni di follower può considerarsi un personaggio pubblico di primo piano. Oltre ad essere moglie ed agente del marito, è da qualche mese anche imprenditrice di successo. Infatti il suo marchio di cosmetici che porta il suo nome sta andando molto bene. Grazie alla pubblicità che riesce a fare anche da Instagram è diventata adesso un imprenditrice di successo, che sta vedendo accrescere la sua popolarità, anche con la sua bellezza e sensualità, armi in suo possesso che le consentono di rimanere tra i personaggi più cliccati e ricercati del web. Nel periodo del lockdown in Francia e della quarantena obbligatoria, tanti sono stati i post che hanno scatenato i follower. Ma l’ultimo in ordine di tempo è stato un successo clamoroso. Da censura. Con l’intimo che non ha coperto proprio niente. A voi i commenti.