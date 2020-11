Affari tuoi torna dopo tre anni: arrivato l’annuncio, cambia anche il conduttore

Affari tuoi ritorna in televisione a distanza di tre anni: tante le novità per un programma molto amato che si rinnova per la gioia dei fan

Torna in televisione, sui canali Rai, uno dei programmi più amati dai telespettatori. Una trasmissione che è nata qualche anno fa con Paolo Bonolis nella sua esperienza nelle televisione pubblica. Si ricorda il successo della prima edizione con la classica frase “scavicchi ma non apra” che di volta in volta il conduttore romano ripeteva agli esponenti delle varie regioni che non erano state sorteggiate nel gioco. La conduzione poi passò a Flavio Insinna che con la sua bravura riuscì a tenere testa all’edizione precedente di Bonolis. Poi lo stop avvenuto circa tre anni fa. Adesso l’indiscrezione lanciata da TvBlog che conferma il ritorno della trasmissione che avrà tante novità a partire da quella sulla condizione, ma anche dagli orari alla formula agli orari delle nuove puntate.

Ritorna uno dei programmi più seguiti della Rai. Novità anche per la conduzione e per la nuova formula

Affari tuoi resta uno dei programmi più seguiti della Rai. Come detto la trasmissione tornerà a breve completamente rinnovata. Si comincia dalla data di inizio che è quella del mese di gennaio prossimo. Con il 2021 che comincerà nel segno di un game show tra i più seguiti nella storia della televisione pubblica. La seconda novità riguarda la conduzione: sarà Carlo Conti a prendere le redini del gioco in mano. Il conduttore toscano da poco ha lasciato l’ospedale dopo il contagio da Coronavirus che lo ha tenuto lontano dagli schermi per qualche settimana. Adesso si sta riprendendo continuando la quarantena da casa in attesa del tampone negativo che potrebbe permettergli di presentare la finale di un altro programma storico della Rai, il Tale e quale show.

Affari tuoi di Carlo Conti: tante le novità del game show più atteso del 2021

Sarà Carlo Conti, dunque, a presentare il game show che prenderà inizio nel gennaio 2021. Novità per le fasce orarie: si avranno 6 puntate in prima serata il sabato sera. Non ci saranno le regioni ma a giocare di volta in volta saranno delle coppie di futuri sposi che cercheranno la fortuna tra i pacchi che saranno aperti da personaggi dello spettacolo e della televisione. Insomma, tante le novità che incuriosiscono già i fan. Che già pregustano le nuove serate del sabato con sera con il celebre “programma dei pacchi” che potrà regalare delle emozioni ai concorrenti che potrebbero incassare una somma importante prima del loro si delle nozze. Una novità importante anche per il nuovo conduttore Carlo Conti che dovrà cimentarsi per la prima volta nelle vesti del “tentatore” nel cercare di fare offerte ai concorrenti che di volta in volta si troveranno a fare delle scelte anche molto difficili.