Vediamo insieme per quale motivo, la bravissima e super seguita, Eleonora Daniele si è mostrata in grande difficoltà durante la diretta.

Il programma condotto da Eleonora Daniele è sempre molto amato e seguito, e stiamo parlando di Storie Italiane.

Vediamo insieme che cosa è successo oggi durante la diretta.

Eleonora Daniele in grande difficoltà durante la diretta di oggi-Ecco cosa succede

Il programma va in onda tutti i giorni in diretta sulla Rai, e la bravissima Eleonora Daniele lo conduce alla perfezione.

Stiamo parlando di Storie italiane, che nella puntata andata in onda oggi, è successo qualcosa di particolare, ovvero la padrona di casa era in grandissima difficoltà.

Proprio all’apertura ha dichiarato le seguenti parole, lasciando tutti a bocca aperta:

“Conduco questa trasmissione da otto anni, ma oggi mi trovo in difficoltà. Ho scoperto una storia incredibile che sembra la trama di un romanzo o di un film.”

L’incredibile storia che ha raccontato Eleonora, è quella di Paolo Mengoli e la figlia Giulia, ma cerchiamo di capire meglio tutte le informazioni disponibili ad oggi.

Nell’intervista, Paolo, ha ascoltato cosa voleva dirgli quella che per lui era la figlia, ma che sembra così non fosse, come lui aveva dichiarato, con grandissimo stupore di tutti, sempre al programma condotto da Eleonora Daniele.

Lo spazio dedicato a quanto accaduto è durato circa un’ora dove ognuno dei due ha raccontato la propria versione dei fatti ed il disconoscimento della paternità.

Eleonora Daniele ha anche dichiarato a Giulia che le scriverà una lunga lettera privata per parlare con lei.

E voi cosa ne pensate di quello che è accaduto e che sta succedendo tra Paolo Mengoli e la figlia Giulia?