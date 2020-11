Vediamo insieme per quale motivo la bellissima Samantha ha confessato di aver avuto paura ed ansia, in questo ultimo periodo.

Lei è una donna bellissima che ha rilasciato una dichiarazione, lasciando tutti senza parole sull’ultimo periodo che ha vissuto, stiamo parlando di Samantha De Grenet.

Vediamo meglio di capire, che cosa le è successo.

Samantha de Grenet si confessa a cuore aperto “Ho avuto paura”

In questo momento particolare, moltissime persone, famose e non sono alle prese con il Coronaviurs, che è ritornato a farsi sentire a grande voce.

LEGGI ANCHE —-> MERCEDESZ HENGER, LA CONFESSIONE AI FOLLOWER DI INSTAGRAM: “ORMAI NON LO FACCIO PIù”

Tra i vari personaggi famosi, che sono stati colpiti c’è anche la bellissima Samantha De Grenet.

E’ stata lei stessa che ha dichiarato, tramite il suo profilo social di Instagram, di aver contratto e vinto il Covid 19.

Samantha lo ha comunicato, solamente adesso che si è negativizzata ed ha dichiarato a cuore aperto le seguenti parole:

LEGGI ANCHE —-> BALLANDO CON LE STELLE: MILLY CARLUCCI CHIEDE SCUSA PER QUANTO ACCADUTO IN DIRETTA

“Ho dovuto affrontare il dannatissimo covid e devo dirvi che sono state giornate faticose e complicate dove non sono stata benissimo a causa dei diversi sintomi che mi sono ” cuccata” e dove momenti di stati di ansia e paura facevano da padrone.”

La dichiarazione ha lasciato ovviamente, tutti a bocca aperta, perché nessuno sapeva che lei avesse avuto il Covid, e quali problemi le ha causato.

Samantha ha poi continuato dichiarando, che ancora non ha riacquistato la sua perfetta forma, ma che è felice di poter uscire e tornare a fare le cose che reputiamo, normali, come andare a trovare i nostri cari.

La bravissima showgirl ha voluto anche dimostrare la sua vicinanza, a tutte le persone, famose e non, che stanno ancora combattendo il virus, e che magari non sono state fortunate come lei.