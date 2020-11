Mercedesz Henger, la confessione ai follower di Instagram: “Ormai non lo faccio più”

Mercedesz Henger ha fatto una confessione ai suoi follower di Instagram che sono rimasti senza parole di fronte alla problematica esposta

La figlia della bella e sensuale Eva riesce sempre ad attirare l’attenzione nei suoi confronti grazie alle sue qualità fisiche. Curve bollenti che riportano alla mente quelle della madre, che forse al pari della figlia riceve tantissimi consensi su Instagram. Proprio tra le due donne non sono rari screzi e critiche reciproche. Proprio qualche settimana fa la giovane aveva mosso delle critiche nei confronti dell’ex attrice porno, che a suo dire l’avrebbe in passato più volte offesa per delle imperfezioni fisiche. “Sei grassa, mi diceva”. Questa la frase che ha colpito i fan dell’influencer che mostra con fierezza un fisico perfetto e scolpito, che provoca invidia a tante sue coetanee. Ma la bella Mercedesz è finita spesso nell’occhio della critica, non di certo solo per i diverbi con la madre. Tanti gli haters che l’hanno criticata per il suo fisico ‘troppo muscoloso’ e che non avrebbe nulla di femminile. Accusa che ovviamente la diretta interessata ha rispedito al mittente, lasciando tutti i follower senza parole con degli scatti bollenti che hanno mostrato l’esatto contrario rispetto a quello che le veniva criticato. Insomma, la figlia di Eva ha mostrato in molte occasioni un caratterino niente male, oltre al fisico perfetto e delle curve mozzafiato.

Mercedesz Henger ha stupito tutti i suoi follower con una serie di post su Instagram che hanno evidenziato la sua estrema sensualità. “Tutta la madre nei tempi migliori” si è letto sotto a qualche suo post. Ad evidenziare l’alta popolarità che la giovane si è conquistata nel corso degli anni non solo tra il pubblico televisivo ma anche tra i follower di Instagram. Il suo profilo ad oggi conta ben 753mila follower, con l’obiettivo un milione da tempo nel mirino. Anche con l’ultimo post che ha pubblicato ha messo in evidenza la sua sensualità che non passa mai inosservata anche semplicemente indossando un vestitino scuro. “Non c’è bisogno di spogliarsi per mostrare la bellezza” ha scritto un suo ammiratore. Ma anche “Sei sempre la più bella di tutte”. Il post lo abbiamo pubblicato sotto e lo facciamo giudicare come sempre a voi. Ma quello che ha più dato agli occhi dei follower stavolta è stata la didascalia che le ha permesso di esprimere il suo pensiero di fronte ad un dramma che sta vivendo, insieme a milioni di italiani. Parliamo dell’emergenza Coronavirus che non sta risparmiando il nostro paese. “Mind the step 🚧 Ormai quando vado in studio non faccio più foto perché (giustamente) non possiamo avere accompagnatori … e mi vergogno a chiedere agli altri ospiti 😂 Quindi eccone una di qualche mese fa ! L’ultima volta che @edoardoercole mi ha potuta accompagnate … ❤️ È strano non vedere il pubblico in studio … come sono “strane” ormai tante cose … non vedo l’ora di tornare alla normalità ❤️”.