Selvaggia Roma secondo Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, avrebbe inventato a tavolino una strategia per attirare l’attenzione su se stessa. Il fratello del ex velino pubblica su Instagram un audio che sbugiarda la romana e sempre sui social Mario Balotelli interviene in soccorso di Enock.

Selvaggia Roma ha portato non poco scompiglio nella casa del Grande Fratello Vip. A fare scandalo sono state le pesantissime rivelazioni sulle sue presunte relazioni con i coinquilini Pierpaolo Pretelli e Enock Barwuah. E se l’influencer romana continua a sostenere la sua verità, confermando di aver baciato entrambi i concorrenti del Grande Fratello Vip, nonostante i ragazzi neghino, arrivano le prime testimonianze all’esterno della casa più spiata d’Italia. Dal suo profilo Instagram Giulio Pretelli, fratello minore dell’ex velino, afferma che Selvaggia Roma avrebbe sempre negato di aver avuto qualunque tipo di relazione con Pierpaolo. La testimonianza di Giulio è avvalorata da una nota vocale prontamente caricata sui social, nella quale si sente la voce della Roma che effettivamente nega di avere avuto una liaison con Pierpaolo. Il fratello di Pretelli sostiene che la Roma starebbe millantando relazioni inventate a tavolino per attirare l’attenzione su se stessa.

E se il bacio con Pierpaolo è passato più o meno inosservato, non ha avuto la stessa fortuna Enock. Il fratello di Mario Balottelli è accusato di aver baciato e poi invitato in albergo alle 6 del mattino, l’influencer romana, ma al momento del fattaccio era già fidanzato con la compagna Giorgia. Un particolare che non è sfuggito ai compagni di avventura di Enock e ha creato non pochi problemi al ragazzo. Dal canto suo Barwuah nega fermamente ogni accusa ma messo alle strette ammette che sul telefono della Roma potrebbero esserci dei messaggi e delle chiamate provenienti dal suo cellulare, ma a sua difesa, dichiara che sarebbe stato un suo amico (del quale non vuole svelare il nome) ad aver chiamato la ragazza dal suo cellulare. Come gli fa notare Alfonso Signorini, anche volendo credere al ragazzo, questa scusa sembrerebbe un po’ campata in aria, un bel modo per arrampicarsi sugli specchi. A difendere il 27enne però è arrivato il più famoso fratello Mario Balotelli, che con un post Instagram afferma che Enock è “intoccabile” e Selvaggia Roma dovrà prendersi le sue responsabilità una volta uscita dalla casa.

