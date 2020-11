Vediamo insieme che cosa ha confessato e rivelato, direttamente Costantino della Gherardesca durante il programma Ballando con le stelle.

Come tutti sappiamo il programma condotto da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle è sempre una garanzia di successo.

Ma in questa particolare edizione è successo davvero di tutto, vediamo insieme che cosa ha dichiarato Costantino.

Ballando con le Stelle: la rivelazione shock di Costantino Della Gherardesca

Il programma che mette alla prova molti volti noti della televisione sulla pista da ballo, ovvero Ballando con le stelle, è sempre molto amato.

Ma come abbiamo detto, e tutti sappiamo l’edizione di quest’anno è stata contornata da mille problemi, sia a causa dell’emergenza per il Coronavirus, che per infortuni o svenimenti in diretta dei concorrenti, ma anche dei maestri.

Nella puntata che è andata in diretta sabato, ovvero la semifinale del programma, la padrona di casa Milly Carlucci ha mostrato un video particolare ad un concorrente.

Stiamo parlando di Costantino della Gherardesca, che ha fatto una rivelazione particolare, lasciando tutti a bocca aperta.

Una volta terminato il breve vide ha infatti dichiarato le seguenti parole:

“Da piccolo mi chiamavano grasso, ho subito bullismo. Tuttora continuo a ingrassare e dimagrire, c’è ancora lo spettro dei disturbi alimentari. Mi sento ancora brutto e grasso, ma non mi piango addosso.”

Ed ha continuato dicendo, che vuole mandare un messaggio a casa, ovvero che non bisogna arrendersi mai e che bisogna sempre reagire a tutto quello che ci succede.

Il pubblico, ance se poco, presente in studio ha ovviamente applaudito e Fabio Canino, ha ringraziato per il bellissimo messaggio che ha mandato a casa.

E voi avevate seguito la diretta ed immaginavate che Costantino Della Gherardesca avesse questo tipo di problemi? Anche voi avete avuto problemi del genere?