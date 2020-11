Diletta Leotta, il risveglio con caffè a letto infiamma il web: “Pronta per un buon giorno”

Diletta Leotta sempre più protagonista del web: con una Instagram Stories ha mostrato il suo risveglio con caffè a letto e curve bollenti

La giornalista e volto noto di DAZN ha pubblicato delle Instagram Stories che hanno messo in risalto la sua bellezza, ma anche la sua grinta nell’affrontare le giornate, anche dopo il primo caffè del mattino. Le sue passioni sono due: quella per la radio e la seconda per il calcio. Sport che le ha dato la possibilità di arrivare ai vertici, con le esperienze sia a Sky che adesso nella televisione digitale. Sempre in giro per i campi, è un volto noto per milioni di telespettatori che seguono la serie A. Anche in questo difficile momento per l’Italia per l’emergenza Coronavirus, la bellezza siciliana non ha mai perso la voglia di recarsi sui campi di calcio, mostrando un forte interesse per il lavoro che ama.

Diletta Leotta è un personaggio amatissimo della televisione, ma anche sui social la sua popolarità è forte. Infatti dai post che pubblica e dalle Instagram Stories appare evidente che la passione dei follower è tutta per lei. Che riesce a scatenare tantissimi suoi fan che rimangono a bocca aperta davanti alla sua perfezione. Non è la prima volta che la bellezza siciliana riesce a catturare l’attenzione degli ammiratori non solo con la sua bellezza e sensualità ed un fisico da capogiro, ma anche con la simpatia e l’ironia che contraddistingue il suo carattere. Insomma, per tanti follower è proprio una donna da sposare. In una delle ultime IG Stories ha mostrato il suo risveglio, con le gambe in evidenza ed una mano che tiene una tazzina di caffè mentre è ancora a letto. La carica giusta per affrontare la giornata con il piglio migliore, anche in giorni difficili come questi. Tanti i messaggi di approvazione per la giornalista che rimane sempre la regina del web.