Rita Rusic in bikini in spiaggia, un gesto stuzzica i fan: “Pensavo volessi toglierlo”

Rita Rusic ha infiammato i suoi follower di Instagram con un video che ha messo in risalto la sua forte sensualità e le curve bollenti

L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ha stupito ancora una volta i suoi fan con un video su Instagram che ha messo in risalto le sue qualità fisiche che non sono passate inosservate sul web. A 60 anni la bellezza di origini croate riesce tranquillamente a tenere testa a tante giovani, che vorrebbero solo parzialmente ripercorrere la sua carriera, oltre a voler avere un fisico come quello dell’attrice ed imprenditrice cinematografica. Bellezza senza eguali, i follower spesso non perdono occasione per riempirla di complimenti. Sotto i suoi post infatti si possono leggere tanti commenti di approvazione, di fan che rimangono a bocca aperta di fronte alle sue qualità fisiche che non passano inosservate. Fisico asciutto e curve da capogiro, come detto la bellezza croata riesce a far perdere la testa a migliaia di follower che la seguono con passione su Instagram.

Rita Rusic è sempre stata una bella donna, ma oggi possiamo dire che per lei gli anni sembrano non passare mai. Intatta la sua freschezza fisica e sensualità che rimane come quella di qualche anno fa. Lo scorso anno l’ex moglie di Vittorio Vecchi Gori ha preso parte al Grande Fratello Vip, la trasmissione di Alfonso Signorini che ha fatto conoscere a tanti telespettatori il vero personaggio che rappresenta. Oltre ad essere una bellissima donna infatti ha anche un carattere forte e deciso, di quelli che dicono in faccia e senza peli sulla lingua quello che pensano. Questo suo carattere l’ha portata spesso a scontrarsi con tanti personaggi all’interno della casa più spiata d’Italia. Dopo l’esperienza al Gf Vip, la bellezza croata ha accresciuto la sua popolarità anche sul web. Con i suoi post che sono stati spesso presi d’assalto dai fan.

Cosa che per esempio è accaduta all’ultimo video che ha pubblicato. Seduta in sdraio in spiaggia e con un bikini mozzafiato, nel gesto di aggiustare la parte inferiore del costume ha acceso la passione del web. Con un follower che le ha confessato di sperare “di volerlo slacciare”. Un commento che ha scatenato le fantasie di tutti i follower. Come sempre a voi i commenti.