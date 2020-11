Vediamo insieme che cosa ha comunicato, direttamente Bianca Guaccero, per quanto riguarda il programma che conduce.

Lei è bravissima ed il suo programma è davvero molto apprezzato, stiamo parlando di Bianca Guaccero.

Vediamo insieme che cosa ha comunicato, di nuovo.

Bianca Guaccero: cambia tutto e comunica la notizia durante il programma

Il programma condotto da Bianca Guaccero, è iniziato da poco, ma già ha avuto vari problemi.

Detto Fatto, ha cambiato nel tempo varie volte la sua messa in onda e la durata dello stesso.

Ma qualcosa di particolare, sicuramente p successo, perché nella puntata che è andata in onda ieri, Bianca Guaccero ha comunicato la seguente informazione, lasciando tutti a bocca aperta:

“Oggi la superclassifica sarà molto breve, di soli cinque posizioni perché le puntate d’ora in poi saranno ridotte”

E come molti telespettatori hanno notato, la differenza è di circa un’ora in meno, quindi davvero molto tempo.

Per il momento non ci sono state fornite ulteriori informazioni, o motivazioni su quanto è stato deciso, ma il sito sempre molto informato, Tv Blog, ha comunicato che la scelta è legata alle regole per il Coronavirus.

Probabilmente, perchè nel programma, oltre a Bianca, ci sono vari co conduttori, come Jonathan Kashanian, carla Gozzi, Elisa D’ospina e Giampaolo Gambi, oltre agli ospiti e al personale che ci lavora.

Quindi, almeno per il momento e se non ci saranno nuovi cambiamenti, Detto Fatto andrà in onda tutti i giorni dalle 14.55 alle 16.35., e successivamente ci sarà il telefilm Un caso per due.

E voi cosa ne pensate di questa scelta intrapresa dalla Rai per quanto riguarda il programma condotto da Bianca Guaccero Detto Fatto? Siete d’accordo oppure no?