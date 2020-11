Fausto Brizzi ha pronunciato il fatidico si alla presenza dei soli 4 testimoni. Il regista ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita sposando la compagna Silvia Salis, olimpica di lancio del martello. La coppia aveva comunicato di non avere ancora scelto la data e invece a sorpresa i due si sono sposati a Roma.

Fausto Brizzi e Silvia Salis si sono fidanzati ufficialmente pochi mesi dopo il loro primo incontro. Il regista, come racconta Silvia, ha organizzato una proposta di matrimonio indimenticabile il giorno del suo 34 compleanno. Dopo una romantica caccia al tesoro e una gita in mongolfiera nel cielo di Marrakesh, alle prime luci dell’alba, Brizzi si è dichiarato alla futura moglie chiedendole la mano. I due non hanno voluto aspettare per coronare il loro sogno d’amore e nonostante le restrizioni causate dalla pandemia hanno voluto celebrare subito la loro unione con un’intima cerimonia. Il matrimonio si è svolto domenica 16 novembre nella Sala Rossa del Campidoglio a Roma, alla presenza dei celebranti e i soli testimoni Luciana Pandolfelli, Sole Tonnini, Gabriele Dellacasa e Federico Apolloni. I due sposi elegantissimi hanno indossato la mascherina per tutta la durata della cerimonia. Subito dopo, seguendo tutte le norme di sicurezza, gli sposi e i 4 invitati hanno festeggiato con un veloce aperitivo e un pranzo all’Osteria Da Checco il Carrettiere, sotto gli occhi dei commensali incuriositi. Per gli amici e i parenti che hanno voluto partecipare almeno materialmente al lieto evento, Silvia e Fausto hanno aperto una raccolta fondi i cui proventi verranno devoluti all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, città della sposa.

LEGGI ANCHE > RYAN GOSLING COMPIE 40 ANNI: TUTTE LE CURIOSITÀ SULLA SUA VITA

Per Fausto Brizzi è il secondo matrimonio, dopo l’unione con Claudia Zanella. L’attrice e il regista si sono lasciati nel 2018 dopo lo scandalo a luci rosse che ha coinvolto Brizzi. Nel 2019 il caso denunciato dalle Iene sulle presunte molestie del regista a danno di 3 modelle è stato definitivamente archiviato assolvendo Brizzi da ogni accusa ma la moglie non ha voluto continuare la relazione. L’attrice 41enne che inizialmente è stata vicina al marito ha poi deciso di concludere il matrimonio non riuscendo a sopportare i numerosi tradimenti del compagno. La ex coppia ha una figlia di 4 anni insieme.

LEGGI ANCHE > CHIARA FERRAGNI E FEDEZ, SCOPPIA UNA NUOVA POLEMICA: ECCO PERCHÉ