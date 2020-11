A Live non è la D’Urso, confronto di fuoco tra due ex concorrenti del Gf Vip, Franceska Pepe si scaglia Matilde Brandi, lei scoppia in lacrime, ecco cosa è successo

Ieri sera a Live non è la D’Urso, come ospiti erano presenti Franceska Pepe e Matilde Brandi, Barbara ha voluto che le due finalmente risolvessero i loro problemi passati, infatti qualche giorno fa Franceska ha messo un video su Instagram, in cui ha confessato che Matilde, durante la puntata in diretta del Grande Fratello Vip, la prendeva in giro facendo delle smorfie, mentre la Pepe interveniva per commentare i concorrenti all’interno della casa.

Franceska con K, sui social ha dichiarato che “le avrebbe strappato volentieri la parrucca” e che avrebbe voluto avere un confronto fisico, cioè una rissa, con la Brandi per il suo atteggiamento poco carino nei suoi confronti.

Ieri sera le due hanno potuto chiarire questo episodio, ma per come sono andate le cose, sembrano non aver risolto la questione, infatti gli animi non si sono placati, anzi, la Brandi è scoppiata in lacrime per le accuse fatte da Franceska Pepe e lei nonostante la showgirl fosse visibilmente affranta, ha ricalcato la dose dandole della falsa.

Franceska Pepe contro Matilde Brandi, “sei falsa, non devi piangere”

Non sembra finire l’astio tra Franceka Pepe e Matilde Brandi, le due ex concorrenti del Gf Vip, si sono scontrate in un faccia a faccia, secondo la Pepe, Matilde Brandi sarebbe falsa e una doppiogiochista.

Matilde Brandi in lacrime chiede a Franceska con K di darle tregua e di smetterla di fare video sui social dove la insulta, perché lei ha due figlie che vedono tutto quello che succede e stanno male per questa situazione, “ti parlo con il cuore in mano, ascoltami, non puoi dire delle cose non vere, perché ho due figlie che stanno vivendo un brutto momento“, la Brandi ricorda a Franceska che dentro la casa è sempre stata trattata come una figlia e che quindi non si merita questo comportamento da parte sua, non riuscendo a trattenere le lacrime scoppia a piangere implorando Franceska di smetterla di fare la guerra sui social.

Franceska Pepe, nonostante Matilde fosse visibilmente affranta per questa situazione, non ha frenato la lingua e ha rincarato la dose con parole molte pesanti “non c’è da piangere, c’è da spiegare come stanno le cose“, ha spiegato con toni forti alla Brandi che i pianti e le mani giunte si fanno in altri luoghi accusandola di averla usata e aggredita fin dal primo giorno in cui sono entrate nella casa del Grande Fratello Vip, ma lei per quieto vivere di tutti ha sempre cercato di aiutarla e di tenderle una mano, mentre invece lei ha continuato con questi doppi giochini.

Lo scontro non è finito qui, perché Franceska ha continuato imperterrita ad aggredire la Brandi dicendole che potrebbe essere sua madre “la cosa brutta da vedere è una donna della tua età che se la prende senza motivo contro di me quando io non ti ho mai fatto nulla” la Brandi a questo punto si è asciugata le lacrime e ha replicato alla Pepe “Ma io non me la sono mai presa contro di te, non so che film hai visto”.

Franceska a questo punto, sfinita dalla falsità di Matilde, che nonostante il suo comportamento continua a fare la “finta amica”, ha detto “Ti sto sulle pa**e, benissimo…devi essere leale anche nell’inimicizia. Non puoi essere una bandiera al vento che a seconda del successo di una persona diventi più o meno simpatica”, la Pepe a questo punto fa un appello ai suoi follower chiedendo di non prendersela con le figlie della Brandi, che non centrano nulla, ma chiede a Matilde di smetterla anche lei con la sua cattiveria.

Durante il loro confronto, interviene Barbara D’urso chiedendo alle due di risolvere la questione, ma Franceska conclude dicendo che lei chiederà scusa nel momento in cui vedrà che anche da parte della Brandi ci sarà correttezza nei suoi confronti.

Vedremo al Grande Fratello Vip se ci saranno nuovi scontri o se le due faranno finalmente una tregua.

