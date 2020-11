Antonella Mosetti mostra le sue curve bollenti nei Tik Tok: “Mood del lunedì”

Antonella Mosetti ha infiammato Instagram con dei video da Tik Tok che hanno mostrato la sua forte simpatia ma anche delle curve bollenti

Bella ed irresistibile, con delle curve che non passano inosservate, la showgirl ha mostrato anche una simpatia unica ed ironia che la rendono come un personaggio di primo piano sia in televisione che sul web. Tanti i post che negli ultimi mesi hanno fatto perdere la testa ai suoi ammiratori, che soprattutto su Instagram crescono sempre di più. Ad oggi la showgirl romana conta ben 663mila seguaci, con l’obiettivo di un milione nel mirino che vuole raggiungere al più presto. Non solo commenti positivi per lei, infatti dall’estate ci sono stati anche delle forti critiche nei suoi confronti. Sia per aver utilizzato in passato troppi ritocchi estetici, che per fortuna come sua stessa ammissione recente sta provando a migliorare. Sia per delle affermazioni sull’emergenza Coronavirus che non sono piaciute ai follower, ma nemmeno all’opinione pubblica. Che si è scagliata contro di lei.

Ma per fortuna la tempesta nei suoi confronti si è placata, e lei ha potuto continuare a farsi apprezzare dal web, in primo luogo da Instagram. Antonella Mosetti bella e sensuale, ma anche ironica e simpatica: sono queste le armi che la showgirl romana utilizza per far perdere la testa ai suoi ammiratori del web, che come detto impazziscono per le sue qualità fisiche che non passano indifferenti e che ricevono tantissimi apprezzamenti. Non è la prima volta che accade che una sua foto o un suo video faccia il giro del web e che riceva tanti complimenti da parte dei follower. Cosa che è accaduta per l’ultimo post pubblicato e che ha racchiuso una serie di video che hanno mostrato le sue curve bollenti in primo piano. Immagini che hanno scatenato i follower e che hanno portato per lei tanti like e commenti. Post che abbiamo pubblicato sotto per rendervi partecipi del successo che ha ottenuto. Lasciando come sempre a voi i commenti.