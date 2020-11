GF Vip, Mario Balotelli in difesa del fratello Enock: “È intoccabile!”

Interviene con un tweet Mario Balotelli in difesa del fratello Enock, attaccato nella Casa del GF Vip a causa di un presunto bacio con Selvaggia Roma. Ecco le sue parole

Mario Balotelli non ci sta e si fa sentire su Twitter in difesa del fratello Enock, concorrente del Grande Fratello Vip 5. Gli avvenimenti successi negli ultimi giorni all’interno della Casa più spiata d’Italia pare infatti non siano affatto di suo gradimento, in particolare al calciatore non è piaciuta per niente l’entrata in casa di Selvaggia Roma e tutto quello che ne è poi scaturito. E allora, proprio durante il corso della puntata del GF Vip di ieri sera, ha voluto esprimere la sua in un breve ma incisivo tweet. Ecco che cosa ha detto.

Le accuse verso il fratello Enock

Enock Baruwuah si trovava da qualche giorno con gli occhi puntati a causa di un presunto flirt tra lui e Selvaggia Roma, venuto a galla con le dichiarazioni di lei non appena entrata nella Casa. Sembra infatti, secondo quanto dichiarato dall’ex protagonista di Temptation Island, che quest’estate i due si fossero scambiati un bacio durante una serata in discoteca. Le parole di Selvaggia hanno fatto molto discutere i concorrenti che hanno realizzato che nel momento dell’accaduto Enock con ogni probabilità aveva già iniziato a frequentare la sua fidanzata Giorgia.

La reazione di Tommaso,Stefania,Rosalinda e Mrt quando Selvaggia gli dice che ha baciato Enock questa estate. #GFVIP

La reazione di Enock era arrivata velocemente, e il fratello di Mario Balotelli aveva accusato Selvaggia di essere una pazza e di essersi inventata tutto. Ma ecco che sono spuntati gli screenshot sul cellulare di lei, che sembravano attestare la presenza di chiamate alle 6 di mattina e messaggi tra i due. “Tutto falso“, aveva spiegato a sua discolpa Enock “Non so perché debba fare così. È vero che ci siamo visti, io mi sono ubriacato e sono stato anche male, ma non ci siamo baciati. I messaggi a Selvaggia non li ho mandati io ma un’altra persona che non voglio mettere in mezzo“.

Le parole su Twitter di Mario

Le parole di Mario Balotelli sul famoso social si riferiscono direttamente al Grande Fratello e ad Enock, che il fratello definisce “Intoccabile”. Ecco il tweet del famoso ex calciatore del Brescia:

#gfvip quando decidi di camminare nelle tenebre dimenticati la luce. Gioco finito. Enock è intoccabile ripeto INTOCCABILE. La vita non è al gf quando si sparla a caso poi si prendono le proprie responsabilità MA FUORI DALLA CASA!

in bocca al lupo a tutti ❤️ — Mario Balotelli (@FinallyMario) November 16, 2020

Parole enigmatiche quelle di Super Mario, che sono state seguite da altre dichiarazioni social delle sorelle Abigail e Angel, ovviamente sempre in difesa del fratello Enock. “Vedo che qualcuno ha proprio voglia di essere sbranata. Stai proprio giocando con il fuoco. Sono molto tranquilla come persona, mi faccio i cavoli miei e vivo nel mio mondo. Però se tocchi i miei fratelli tocchi me“, e ancora: “Hai cliccato il bottone sbagliato stavolta. Se pensi di essere il fuoco allora adesso io ti spengo. Voliamo basse. Hai sbagliato famiglia stavolta. Quando uscirai dove vuoi, quando vuoi. Sono pronta”

