Valentina Ferragni, 7 anni d’amore con Luca Vezil: la foto da piccoli insieme

Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno festeggiato 7 anni come coppia, e su Instagram spunta una vecchia foto insieme di tanti anni fa.

Il traguardo dei 7 anni d’amore l’hanno raggiunto finalmente anche loro, e Valentina Ferragni festeggia l’anniversario con l’amato Luca Vezil attraverso una serie di romantiche foto pubblicate sul proprio profilo Instagram. Sorpresa per i follower, tra le foto spunta anche una “chicca” inedita: un bello scatto che li ritrae insieme all’inizio della loro storia, innamorati e giovanissimi.

Spesso ritratti insieme sui social, i due sono diventati inseparabili e si sono fatti apprezzare come coppia anche per la loro simpatia, creando un vero e proprio esercito di followers che li segue assiduamente su Instagram: lui ne conta circa un milione mentre lei sfiora la cifra di 4 milioni! Hanno anche recentemente girato uno spot insieme per la salvaguardia dell’ambiente promosso dalla compagnia Pulsee Energy.

La loro storia d’amore

Luca è nato a Genova nel 1991, si è laureato in Igiene Dentale all’Università della sua città d’origine ed ha poi iniziato la sua carriera da modello e influencer. È nel 2013 che ha iniziato a frequentare Valentina: la sorella della famosa imprenditrice digitale Chiara Ferragni l’ha conquistato subito. “Di lei mi hanno colpito senza dubbio gli occhi: i più belli che abbia mai visto. Valentina è l’altra metà della mia mela. Ci supportiamo e sopportiamo ormai da anni, ma è come se fosse passato un solo mese“, aveva rivelato Luca durante un’intervista rilasciata al settimanale “F” qualche tempo fa. I due, dopo sette anni insieme, si amano come il primo giorno e forse anche di più, ma ammettono che per una relazione così duratura non esiste un segreto. Prima di tutto la fiducia, e poi su quella si può basare il resto. Luca e Valentina si dicono tutto, nel bene e nel male, perché: “in due si gioisce il doppio e si soffre la metà“. Che sia questa la chiave per una relazione bella quanto la loro?

Il post per i 7 anni insieme e la foto del 2013

Pur essendo solitamente abbastanza riservati per quanto riguarda i dettagli della loro relazione sui social, per l’occasione dell’anniversario dei 7 anni Valentina Ferragni non si è risparmiata ed ha deciso di condividere ben 10 foto che li ritraggono insieme e felici, e l’ultima in particolare ha lasciato tutti a bocca aperta. Risalirebbe infatti al 9 novembre 2013, anno dell’inizio della loro relazione, quando i due erano ancora molto giovani, rispettivamente 21 anni lui e 20 lei. Ma non solo la foto ha fatto commuovere i followers: è molto toccante anche la didascalia con le parole che Valentina dedica al suo amore di una vita. “Sì, sei l’uomo della mia vita, il futuro padre dei miei figli, il mio migliore amico, il mio collega, la mia metà. Voglio stare con te fino a che avremo i capelli grigi e saremo vecchi“. Ecco il post con le fotografie e la didascalia completa con le belle parole che ‘Uali’ ha scritto per il suo Luca.

