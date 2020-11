Il conduttore del GF Vip Alfonso Signorini svela alcuni dettagli sul concorrente misterioso che potrebbe rendere felice Tommaso Zorzi: presto lo raggiungerà nella Casa.

Sono molto attesi i nomi delle 9 new entry che entreranno a far parte del gruppo dei “rinchiusi” della Casa del Grande Fratello Vip, tra i quali sembra spuntare anche il nome di Cristiano Malgioglio, il quale sarebbe concorrente per la seconda volta del GF. Su uno di loro in particolare è focalizzata l’attenzione in questi giorni: il conduttore Alfonso Signorini ha rivelato alcuni dettagli sul conto del concorrente che farà contento Tommaso Zorzi.

La richiesta di Tommaso Zorzi

Il direttore della rivista settimanale “Chi” e conduttore del reality show lo ha confermato: al Grande Fratello Vip 5 è tempo di nuovi cambiamenti. Ci sarà infatti a breve una new entry nella Casa, e a quanto pare sarà un concorrente gradito a Tommaso Zorzi. È da quando è entrato nella Casa più chiacchierata d’Italia che Tommaso esprime tutto il suo desiderio di avere a fianco a lui un altro concorrente omosessuale, con il quale ha rivelato che si sentirebbe più a suo agio, soprattutto nell’affrontare le conversazioni più delicate. Finalmente, sembra che gli autori siano riusciti ad accontentarlo e l’ingresso è con il botto: pare infatti che Tommaso conosca già il prossimo gieffino.

Il nuovo concorrente misterioso: le parole di Alfonso Signorini

I dettagli sul conto del nuovo concorrente del GF Vip svelati da Alfonso Signorini hanno fatto impazzire i fan, che hanno cercato in tutti i modi di captare gli indizi per svelare l’identità misteriosa. Ecco che cosa ha detto il conduttore del programma: “È un gran bel ragazzo, compirà trent’anni a cavallo fra dicembre e gennaio“. Il direttore di Chi ha aggiunto poi che Tommaso lo segue già su Instagram e che quindi lo conosce già, anche se non personalmente. Sembra infatti che Zorzi riempia di like questo personaggio ma che lui non ricambi neanche di striscio. Anche per questo motivo si prevede che il concorrente del Grande Fratello Vip sarà al settimo cielo vedendo la new entry varcare la porta d’ingresso alla Casa, evento che sembra avverrà a breve, anche se non sembra essere per questo venerdì.

Intanto a ravvivare l’atmosfera nella Casa con Tommaso ci pensa Giacomo Urtis, appena entrato nella casa, con il quale si vociferava che Zorzi avesse avuto in passato un qualche tipo di rapporto fuori dal reality show. Voci che sono però state presto contrastate dalle dichiarazioni dei due, che hanno smentito di esser stati fidanzati.

Ma chi sarà questo nuovo concorrente misterioso? Altri dettagli arrivano dalle indiscrezioni di Gabriele Parpiglia: “Posso dirvi che la persona in questione potrebbe essere un modello non troppo conosciuto che in questo momento è sottoposto a dei casting. In pratica è stata fatta una ricerca. Il GF ha dei composit enormi con nomi di personaggi più o meno famosi tra cui scegliere“. Via alle supposizioni, quindi, ma per avere notizie certe non resta che aspettare.

