Il marito di Stefania Orlando è entrato al Gf Vip per avere un confronto con la Contessa De Blanck, ma gli autori non hanno permesso che la Orlando e il marito si vedessero, lei furiosa con gli autori “non è giusto, questa è cattiveria”

Ieri sera è andata in onda la diciottesima puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini, non sono di certo mancati i colpi di scena come la nuova entrata di Selvaggia Roma che ha finalmente potuto avere il confronto con Elisabetta Gregoraci e il confronto inaspettato tra Patrizia De Blanck e il marito di Stefania Orlando.

Il marito di Stefania, Simone Gianlorenzi, ha voluto incontrare la Contessa perché più volte ha fatto piangere sua moglie insultandola pesantemente e non potendola consolare ci teneva a fare due chicchere con la De Blanck per cercare di metterla al suo posto.

I due si sono parlati e hanno risolto la questione, Patrizia ha confessato a Simone di voler molto bene a Stefania ma standole sempre “tra i piedi” come dice lei, ogni tanto le parte qualche parolaccia verso Stefania, ma poi risolvono e ritornano amiche come prima, appreso il carattere difficile della Contessa il marito la saluta e sparisce dal led.

Stefania Orlando in lacrime per il marito “fatemelo vedere”

Finito il confronto tra Patrizia De Blanck e Simone Gianlorenzi, la contessa racconta ai suoi compagni, non avendo visto cosa fosse successo, l’incontro con il marito della Orlando, Stefania sorridente ascolta le parole di Patrizia, sicura di poterlo incontrare perché ha pensato che se avesse incontrato Patrizia sicuramente avrebbe incontrato anche lei, ma qui scoppia la polemica.

Stefania con le lacrime agli occhi chiede “dov’è mio marito“, dopo essere venuta a conoscere del faccia a faccia tra suo marito e la De Blanck, ha chiesto ad Alfonso Signorini di poter incontrare Simone anche solo per pochi minuti, Alfonso vedendola piangere ha chiesto agli autori di concedere alla Orlando di vedere il marito.

Nonostante la richiesta di Alfonso, gli autori sono stati intransigenti, facendo dei gesti al presentatore hanno detto “NO“, a questo punto Stefania è scoppiata a piangere, Alfonso ha provato a insistere “poveretta piange facciamoglielo vedere” ma loro hanno ribadito la loro posizione e Signorini ha esclamato “io non voglio fare questa televisione, mi dissocio fatele vedere suo marito“.

Il web in rivolta

Alfonso non è riuscito ad accontentare Stefania Orlando, nonostante abbia insisto, gli autori sono stati fermi sulla loro decisione, nemmeno le lacrime della Orlando sono riuscite ad ammorbidire il Grande Fratello Vip.

Per questo motivo sul web è nata una polemica contro gli autori, sono stati fortemente criticati dal pubblico per non aver accolto la richiesta di Stefania, subito hanno preso le parti della Orlando gridando all’ingiustizia del programma.

Hanno iniziato a pubblicare diversi twit contro il Grande Fratello e anche contro Alfonso Signorini, nonostante abbia provato a convincere la produzione, eccone alcuni qui sotto.

ALFONSO SIGNORINI 13.11.2020 HA FATTO PIANGERE QUEEN STEFANIA ORLANDO…CARO MIO QUESTA È GUERRA. VERGOGNA #GFVIP

Il mio cuore ha fatto crack 💔 #GFVIP

pic.twitter.com/z3kH0wb8f5 — La Belle Addormentata nel divano🍎🍄 (@freetonevertob1) November 13, 2020

Speriamo che nella puntata di Lunedì il Grande Fratello sia più clemente e permetta a Stefania Orlando di vedere il suo amato marito.

