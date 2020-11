Il 14 novembre inizia la 20esima edizione di “Amici” di Maria De Filippi. Tra le tante novità, il pubblico vedrà anche due nuove professoresse: Arisa e Lorella Cuccarini. Ecco tutti i dettagli

Arisa e Lorella Cuccarini: nuove professoresse di Amici

Manca sempre meno alla prima puntata di Amici che quest’anno spegnerà 20 candeline. Tra le domande più gettonate in rete, gli utenti si stanno domandando: “Quanti saranno i banchi assegnati? Quanti saranno i cantanti? Quanti i ballerini? Ci saranno delle band? Chi saranno i professori?“. Il 14 novembre finalmente inizia la 20esima edizione di “Amici” di Maria De Filippi e tra le tante novità, il pubblico vedrà anche due nuove professoresse entrare a far parte della scuola: Arisa e Lorella Cuccarini. Alcune indiscrezioni già circolavano in rete riguardo i nuovi insegnanti che avrebbero fatto parte del talent; adesso finalmente i nomi sono usciti allo scoperto. Una cantante molto famosa, con una voce unica e una ballerina con grande esperienza e una carriera importante alle spalle: Arisa e la Cuccarini. Queste due grandi donne prenderanno posto tra gli insegnanti di Amici, affiancati come sempre dal resto dei prof.

Amici: edizione 2020 e le misure di sicurezza anti Covid

Amici arriva alla 20esima edizione, quest’anno in onda da sabato 14 novembre alle 14.10 su Canale5 con il primo speciale, e ci saranno molte novità anche relative alle misure di sicurezza anti covid. Gli allievi che entreranno a far parte della scuola di “Amici” vivranno 24 ore su 24 all’interno degli studi Titanus Elios in Roma monitorati costantemente attraverso tamponi molecolari per il Covid19 per garantire la loro salute e quella degli altri. Inoltre i ragazzi sono stati sottoposti a un periodo di quarantena preventiva prima di entrare a far parte del talent per evitare situazioni di rischio contagio. Tutti compresi allievi, professori e addetti ai lavori faranno dei controlli periodici per la sicurezza di tutti. Non sono stati ancora svelati, invece, dettagli relativi alla presenza del pubblico in studio e alle eventuali modalità di accesso degli spettatori.

I professori di Amici 20

Per l’edizione 2020/2021, il programma di Maria De Filippi, ha dovuto cambiare molte configurazioni, a partire da quella logistico-organizzativa per poter seguire in modo impeccabile le regole anti contagio imposte dal governo. A cambiare però, saranno anche i professori: Arisa e Lorella Cuccarini saranno le due prof new entry. Ad affiancarle però il pubblico troverà sicuramente in commissione Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Veronica Peparini, Anna Pettinelli e Marta Gerbi, classe 1984 ed ex concorrente del programma e nuova coach. Inoltre, a parte gli speciali del sabato pomeriggio su Canale5 condotti da Maria De Filippi, “Amici” raddoppia: infatti da lunedì 16 novembre andrà in onda su Italia1 il racconto della scuola in una striscia quotidiana dal lunedì al venerdì alle ore 19.00.