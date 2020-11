Lorella Cuccarini nuova professoressa del talent show di Canale 5? Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la professionista sarebbe pronta a mettersi in gioco in questa nuova esperienza lavorativa e televisiva, diventando la nuova prof di ballo di Amici. Ecco i dettagli.

Lorella Cuccarini nuova professoressa di Amici

Lorella Cuccarini nuova professoressa del talent show di Canale 5? Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la ballerina sarebbe pronta a mettersi in gioco in questa nuova esperienza lavorativa e televisiva, diventando la nuova prof di Amici. La notizia circolava in rete già da qualche giorno, ma a confermare la nuova avventura è stato proprio il settimanale. Lorella Cuccarini quindi avrebbe lasciato la Rai, dove secondo indiscrezioni non è stata riconfermata, per passare agli studi Mediaset. Ed è proprio grazie al suo talento, alla sua esperienza e alla sua professionalità nel mondo della danza, che Maria De Filippi l’avrebbe scelta per ricoprire il ruolo di insegnante di ballo, accanto all’immancabile Alessandra Celentano, ormai professoressa veterana del talent show. Al momento, però, sia da parte del programma che da parte della conduttrice non è arrivata nessuna conferma ufficiale.

La nuova edizione di Amici a norma di covid-19

Per l’edizione 2020/2021, il programma di Maria De Filippi, ha dovuto cambiare molte configurazioni, a partire da quella logistico-organizzativa per poter seguire in modo impeccabile le regole anti contagio imposte dal governo. Le regole dovranno applicarsi agli operatori, ai professori, ai professionisti e ai concorrenti del talent. Sono previste anche nuove formule per consentire la presenza del pubblico in studio, grazie a degli spalti adatti al distanziamento sociale, dotati di plexiglas.

A cambiare saranno anche i professori: nessuna novità sulle new entry ma la Queen Mary ha già divulgato chi saranno gli insegnanti confermati per questa nuova edizione. Il pubblico quindi troverà sicuramente in commissione Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Marta Gerbi, classe 1984 ed ex concorrente del programma, è invece una dei nuovi coach, come annunciato direttamente da Maria De Filippi durante un’ospitata nel salotto di Mara Vernier.