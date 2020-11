Vediamo insieme che cosa ha dichiarato la bellissima e bravissima Milly Carlucci sul programma Ballando con le stelle.

Il programma del sabato sera, condotto da Milly Carlucci è davvero molto amato e seguito dal pubblico, stiamo parlando ovviamente di Ballando con le stelle.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato in queste ultimissime ore.

Ballando con le stelle: Milly Carlucci dichiara “Ci serve un miracolo!”

Questa sera ci sarà la tanto attesa semifinale del programma condotto alla perfezione da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle.

LEGGI ANCHE —> AMICI COMPIE 20 ANNI. TANTISSIME NOVITà IN ARRIVO-TUTTI I DETTAGLI

Il programma è stato davvero pieno d’imprevisti e di problemi di ogni genere, da chi ha contratto il Coronavirus, ha chi come Todaro è stato operato d’appendicite, e quant’altro.

Ma Ballando, è riuscito a superare tutti i numerosi problemi, ed in una recente intervista al giornale Tele Sette, la padrona di casa, ha infatti dichiarato le seguenti parole:

“E’ stata l’edizione dei miracoli. Sarà davvero un miracolo arrivare fino in fondo”

LEGGI ANCHE —> AMBRA ANGIOLINI E IL DRAMMA DELLA BULIMIA: “MIA FIGLIA MI HA SALVATO LA VITA”

Il programma, andando in diretta, ovviamente ha dovuto far fronte hai vari imprevisti, quindi per la prima volta abbiamo visto un concorrente esibirsi senza il maestro, come è successo ad Elisa Isoardi.

Ed è accaduto nuovamente quando la maestra Lucrezia Lando ha lasciato da solo il suo allievo per colpa di una forte intossicazione alimentare.

Ovviamente, in questo momento i ballerini che sono rimasti in gara sono davvero preoccupati perché la finale è davvero ad un passo, e nessuno vuole lasciare il programma.

Quindi, attendiamo tutti con ansia la puntata di questa sera, per vedere anche chi verrà ripescato e rientrerà nuovamente in gioco.

E voi seguite il programma condotto da Milly Carlucci oppure no? Quale coppia vi piace più di tutte?