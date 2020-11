L’amore tar Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi è scoccato solo 2 anni fa ma la coppia sarebbe vicinissima al matrimonio, il secondo per la Ventura, dopo quello con il Calciatore Stefano Bettarini, dal quale ha avuto i due figli Niccolò e Giacomo.

Un giorno speciale nella vita di Simone Ventura e del giornalista Giovanni Terzi che festeggiano 2 anni dalla nascita del loro amore. Dopo la fine della sua lunga relazione con Gerolamo Carrano, figlio di Nicola Carraro, marito di Mara Venier, la show girl è subito capitolata tra le braccia Terzi. Oggi a 730 giorni dall’inizio della loro storia d’amore i due sembrano più uniti che mai e come dichiarato più volte da entrambi, se non fosse per lo scoppio della pandemia la coppia sarebbe già convola a nozze. Nel frattempo per festeggiare il secondo anno insieme, i due si dedicano reciprocamente una dolce frase postata su Instagram. Sotto una romantica foto dove la coppia si guarda intensamente negli occhi, Simona Ventura ricorda al compagno quanto sia felice e lo ringrazia per tutta la serenità, l’appoggio, la fiducia e l’amore con il quale il fidanzato hai inondato la sua vita e quella della sua intera famiglia. “Sono sempre più convinta che qualunque sia l’ostacolo che dobbiamo superare, insieme ce la faremo. I love you.” ha scritto la Ventura al Terzi, nella didascalia della foto che li ritrae insieme.

LEGGI ANCHE > TIBERIO TIMPERI PROBLEMI DI SALUTE?: “MI HA DETTO IL MEDICO DI FARLO”

La reazione del fidanzato non si è fatta attendere e poco dopo ha postato la stessa immagine con una dolce dedica. Terzi comincia ricordando a Simona quanto sia bella non solo fisicamente ma soprattutto nel cuore e nell’anima. Il giornalista poi ringrazia a sua volta la compagna per essere sempre al suo fianco. Nella romanticissima conclusione le ricorda quanto sia cresciuto il loro rapporto e sia diventato sempre più solido e importante: “Sono fortunato amore mio ad averti al mio fianco oggi ancor di più di quando abbiamo incominciato ad amarci. Ti amo” ha terminato.

Una bellissima dichiarazione d’amore di entrambi che pur non essendo ancora ufficialmente una famiglia si sentono già parte di un unico nucleo e prontissimi a trascorrere tutta la vita insieme.

LEGGI ANCHE > GIULIA DE LELLIS E ANDREA IANNONE: IL GESTO SPIAZZANTE ALL’EX FIDANZATO