Rosa Perrotta, stufa di essere criticata per aver perso qualche kilo, spiega cosa le è successo in questo ultimo mese e confessa di aver passato il periodo più brutto della sua vita

Rosa Perrotta, è stata una tronista di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi, la web influencer ha trovato l’amore i tv scegliendo Pietro Tartaglione da cui ha avuto un bellissimo bambino.

Ieri Rosa ha pubblicato sul suo profilo personale di Instagram diverse stories in cui si è confessata ai followers dichiarando di aver passato uno dei periodo più brutti della sua vita, infatti la modella per qualche periodo è stata lontana da casa, lasciando il compagno e il figlio da soli per qualche giorno, in molti hanno notato la sua assenza e si sono chiesti quali fosse la motivazione, soprattutto vedendo le storie di Pietro in cui è sempre da solo con il piccolo Dodo, qualcuno ha anche iniziato a vedere un cambiamento fisico della Perrotta, che nelle sue foto pubblicate si è mostrata con qualche kilo in meno.

Come sappiamo, le persone tramite una tastiera molte volte non si rendono conto di spingersi troppo con le critiche verso i personaggi famosi, proprio come è successo in questo caso, molti utenti sul web si sono scagliati contro Rosa, criticandola per essere dimagrita troppo, ma lei leggendo i commenti ha voluto dimostrare che non sempre dietro una perdita di peso c’è la volontà di dimagrire davvero, infatti ha confessato di aver passato un periodo molto brutto.

Leggi anche->Paolo Brosio e Maria Laura per la prima volta raccontano la loro storia d’amore in tv

Rosa Perrotta si scaglia contro i followers: “sei troppo magra? è stato un brutto periodo”

Rosa Perrotta si è voluta confessare a cuore aperto ai suoi followers confessando le motivazioni del suo dimagrimento eccessivo, ma ha anche voluto rispondere a tono a chi le ha scritto dei commenti sul suo profilo criticandola per essere dimagrita troppo.

Alcuni hanno scritto ” sei anoressica, non è un bell’esempio per noi” e anche “Sembra ammalata“, Rosa vendendo questi messaggi ha voluto replicare alle critiche spiegando che non è una persona a cui piace condividere le cose negative che le accadono, anzi preferisce strappare un sorriso ai followers invece che un pianto, aggiunge che lo fa perchè ha molto rispetto per il dolore e crede che debba essere vissuto nel privato della famiglia e non pubblicamente sui social.

Dopo aver spiegato le motivazioni per cui non ha detto nulla, ha voluto aprirsi ai fan perché è convinta che le persone che la seguono hanno molto affetto verso di lei e sono interessate se le accade qualcosa di brutto “vengo dal periodo più brutto della mia vita, una delle persone più care che ho è stata molto male, è stato un periodo difficile, oggi per fortuna le cose si sono stabilizzate“.

Rosa ha confessato di aver dovuto utilizzare tutta la forza che ha dentro per aiutare questa persona cara che si è ammalata, ha passato un periodo molto stressante e faticoso sia fisicamente che emotivamente, proprio per questo motivo avrebbe perso molti chili, ma non ha trovato giusto che molte persone abbiano commentato sotto le sue foto facendole notare di essere dimagrita troppo “leggere sotto il mio post, sei magra, sei anoressica, voglio farvi riflettere noi non sappiamo niente della vita degli altri, ci vuole delicatezza, non sappiamo cosa hanno passato e cosa hanno affrontato“.

Queste critiche hanno ferito molto Rosa Perrotta e per questo motivo ha voluto dare una lezione a chi la segue sui social, invece di essere aggredita avrebbe preferito di gran lunga essere supportata in questo brutto periodo, soprattutto perché le persone dovrebbero sapere che questo momento per gli italiani non è facile, infatti ha voluto manifestare la sua vicinanza a tutte le persone che in questo periodo hanno passato quello che passato lei.

Leggi anche->A “Live Non è la D’Urso” la lettera di Simone, l’ammiratore segreto di Tommaso Zorzi