Spunta durante la puntata del serale di Barbara D’Urso una lettera da parte dell’ammiratore segreto di Tommaso Zorzi, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 5: “Io esisto e ti aspetto fuori”.

È ormai risaputa l’esistenza di un ammiratore segreto di Tommaso Zorzi, che aveva ricevuto un aero-messaggio inequivocabile qualche giorno fa. Come di consueto infatti, tanti aeroplanini con uno striscione contenente un messaggio diretto ad uno dei concorrenti del Grande Fratello hanno sorvolato il cielo sopra la casa nelle ultime tre settimane. Uno in particolare, diretto a Zorzi e contenente un pezzo del brano “La Cura” di Battiato, aveva attirato l’attenzione di tutti. La dedica infatti proveniva da un ammiratore segreto, che non ha svelato la propria identità firmandosi semplicemente Simone.

La lettera dell’ammiratore segreto di Tommaso Zorzi

Anche Tommaso stesso non ha saputo chiarire l’identità dell’ammiratore, del quale l’unico indizio disponibile è semplicemente il nome. Il misterioso Simone è quindi un ammiratore segreto, che ha voluto attirare l’attenzione dell’amato una prima volta con il messaggio aereo e che ci ha poi riprovato lasciando una toccante lettera a Barbara D’Urso, che la stessa ha letto durante la sua trasmissione Live Non è la D’Urso in onda domenica sera su Canale 5. La lettera è stata resa pubblica dalla conduttrice verso la chiusura del programma, e contiene la confessione a cuore aperto di Simone insieme a qualche dettaglio in più sulla sua identità.

Partendo dalla premessa su quanto Tommaso e il suo ammiratore siano simili, più di quanto il concorrente del Gf Vip possa immaginare, Simone risponde alle tre domande che Tommaso gli aveva posto durante la trasmissione. Erano domande alle quali Simone non aveva avuto la possibilità di rispondere subito, e nella lettera ammette tutta la propria sofferenza nel non aver potuto dare prontamente al suo amato le risposte di cui aveva bisogno. Ma con l’occasione del messaggio letto davanti alle telecamere ecco le tre risposte: “Ho 25 anni, sono dei Gemelli e io stesso sono politicamente scorretto, come tu stesso ti definisci“. La lettera continua con le parole dell’ammiratore, il quale non nasconde di essere stato male vedendo in televisione i momenti più bui di Tommaso, con le sue insicurezze e le sue paure: “Avrei voluto abbracciarti e dirti: io ci sono, non ti preoccupare, Tommy: io esisto e ti aspetto fuori. Sempre nel mio angolino. Sempre a guardarti ogni giorno. E con il cuore e la testa sempre su di te. Non te lo dimenticare mai: sei un essere speciale, unico. Simone“.

Come reagirà Tommaso a queste risposte? Si scoprirà la vera identità di Simone? Non resta che continuare a seguire cosa succede all’interno della Casa più chiacchierata d’Italia per scoprire cosa succederà al concorrente.

