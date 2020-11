Paolo Brosio e la fidanzata Maria Laura, ospiti a LIVE Non è la D’Urso, raccontano dei dettagli sul loro rapporto di coppia. In studio spuntano anche rivelazioni sui soprannomi affettuosi.

Per Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis arriva la prima ospitata insieme in tv. Nella puntata di ieri a LIVE- Non è la D’Urso, il programma Mediaset di Barbara D’Urso in onda tutte le domeniche in prima serata su Canale 5, la neonata coppia ha infatti confermato la relazione ed ha regalato tante chicche ai telespettatori: dal primo bacio ai soprannomi affettuosi.

Sono apparsi molto affiatati Paolo Brosio e la neo-fidanzata 22enne Maria Laura durante la loro ospitata nel salotto serale di Barbara D’Urso. Il giornalista, da poco eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip, ha parlato della sua relazione con la ragazza di ben 42 anni più giovane di lui, rispondendo alle domande di Barbara in un’intervista che ha svelato i lati più nascosti della loro relazione.

Arriva in studio Maria Laura, e Brosio non ha occhi che per lei. È proprio lei la prima a rispondere alla domanda della conduttrice a proposito della conferma sulla loro relazione. E la risposta arriva con convinzione: è ufficiale, lei e Brosio stanno notoriamente insieme. “I miei sentimenti stanno crescendo e sta andando tutto bene, io sono positiva verso il futuro“, ha affermato Maria Laura.

Il primo bacio tra i due

“Dopo quanto tempo l’hai baciata?“, incalza Barbara. Il giornalista racconta così come si sono svolti i fatti il giorno in cui è avvenuto il primo bacio tra loro, che sarebbe arrivato solo qualche giorno dopo il primo incontro. I due infatti stavano passeggiando sul lungomare di Forte dei Marmi osservando la luna, quando ad un certo punto hanno incontrato una panchina. Sarebbe allora che Brosio ha proposto di sedersi per poterla ammirare meglio. “Sai, alla mia età uno poi si stanca“, ha scherzato in trasmissione. E poi il gesto tattico: con la mossa da film ha allargato le braccia e le ha messe intorno alle spalle di Maria Laura, ed il bacio è arrivato spontaneo. “Mi sembra di essere tornato indietro nel tempo“, ammette il giornalista.

Maria Laura, una ragazza sensibile

Ad aver attratto Brosio, oltre alla bellezza della fidanzata, anche il suo carattere. La 22enne infatti è una ragazza sensibile ed è stato proprio il parlare e confrontarsi tanto con Paolo ad aver fatto scattare la scintilla in entrambi. “Ci troviamo molto a nostro agio nel confidarci vicendevolmente. Paolo mi ha ispirato da subito tanta fiducia perché mi ascoltava e mi capiva anche per cose banali“, ha rivelato lei.

E, anche se il giornalista e scrittore rivela quanto con Maria Laura ama passeggiare sulla spiaggia e ammirare i tramonti, alla domanda: “Ma allora sei un romantico?” si tira indietro, ammettendo come lui invece proprio non lo sia. Ma non è d’accordo la compagna, che subito interviene dicendo: “Con me lo sei!“.

In realtà dietro l’apparenza da “duro” Brosio è un tenerone: Maria Laura ha svelato addirittura i soprannomi con cui vicendevolmente si chiamano in privato: “Lui mi chiama Little Mouse, perché dice che sono un topolino. E lui è il mio di topolino: lo chiamo Mickey Mouse“

Un interesse vero e forte tra i due, tanto da non cedere nemmeno con le recenti indiscrezioni che li vedono protagonisti: Brosio sembra infatti abbia scritto messaggini ad un’altra donna, Mila Suarez, mentre Maria Laura è invece accusata di essere stata vista in compagnia di un noto imprenditore.

