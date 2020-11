Paolo Brosio torna al centro delle polemiche a causa di una frase shock sugli ebrei che ha fatto indignare il pubblico. Anche Federica Panicucci, durante la puntata di Mattino 5 ha detto, risentita: “Poteva evitare”. Ecco i dettagli.

Paolo Brosio: frase shock sugli ebrei

Paolo Brosio torna al centro delle polemiche a causa di una frase shock sugli ebrei che ha fatto indignare il pubblico. Entrato da pochi giorno nella casa, dopo aver sconfitto il covid, Paolo ha nuovamente creato scompiglio: dopo aver polemizzato sulla questione dei tamponi, rischiato la squalifica per bestemmia, ora ha addirittura pronunciato una battuta di cattivo gusto a proposito di Auschwitz e della Shoah. Secondo quanto riportato su diverse testate, Brosio anche questa settimana rischierebbe la squalifica per aver detto una frase infelice relativa agli ebrei. Nello specifico il giornalista avrebbe detto: “Pensavo fosse gas, tipo quello della verità, che cominci a raccontare tutto… come facevano i tedeschi ad Auschwitz“.

Federica Panicucci attacca Brosio

Anche Federica Panicucci, durante la puntata di Mattino 5 ha mostrato il suo disappunto, e nel consueto momento di recap dedicato al GF Vip si è dunque sfogata in merito alle parole di Paolo Brosio. “Poteva evitarselo, una cosa così non si può dire, eppure non se ne è neanche reso conto. Mi ha fatto gelare il sangue, ho avuto la pelle d’oca“, le dure parole della conduttrice, severissima nei confronti del concorrente. Anche Biagio D’Anelli ha poi criticato Paolo Brosio: “Manca di cultura” e poi ancora Emanuela Tittocchia che ha voluto sensibilizzare il pubblico raccontando una sua esperienza personale: “Sono cresciuta con un nonno deportato in Germania e mi ha raccontato tutto. Non si possono dire quelle frasi con il sorriso sulle labbra”. Frasi che non sono piaciute nemmeno al pubblico da casa, che chiede dei seri provvedimenti da parte del programma nei confronti di Brosio. “Un giornalista non può far finta di non sapere certe cose, in confronto, Fausto Leali non ha detto nulla. Devono essere presi provvedimenti“, ha concluso poi la Panicucci.