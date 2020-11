GF Vip, Oppini scrive una lettera a Tommaso Zorzi: “In te ho trovato la mia casa”

Hanno fatto commuovere tutti le parole della lettera di risposta che Francesco Oppini ha dedicato a Tommaso Zorzi. Ecco cosa ha scritto

Sono parole di grande tenerezza quelle che Francesco Oppini scrive (e poi legge) all’amico Tommaso Zorzi davanti alle telecamere della Casa del Grande Fratello Vip. Parole che arrivano in risposta ad una lettera di Tommaso, rimasta parzialmente inedita ai telespettatori ma che aveva visibilmente fatto commuovere Francesco. Ecco che cosa è successo tra i due.

Il Grande Fratello ha da sempre abituato i telespettatori a grandi scontri, litigi e duri colpi di scena ma qualche volta ha anche portato alla nascita di amori o di amicizie profonde e durature, come è successo nel caso di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. I due infatti sono legati da un sentimento di stima reciproca e di solida amicizia, che va avanti da tanto tempo. Francesco, il figlio di Alba Parietti, è uno dei personaggi che più si sta mettendo a nudo all’interno della Casa, senza il timore di essere giudicato ed anche per questo ha guadagnato la stima e l’affetto del concorrente Tommaso Zorzi. Oppini ha parlato molto in trasmissione del rapporto complicato con la madre, che è pure intervenuta entrando nella casa per un chiarimento con lui, dando vita ad un momento molto toccante nella Casa più chiacchierata d’Italia.

La prima lettera di Tommaso a Francesco

La lettera di Tommaso diretta a Francesco voleva essere un chiarimento sulla recente lite tra i due a proposito della questione riguardante Dayane Mello, con la quale, secondo Zorzi, Oppini avrebbe fatto pace troppo velocemente e questo avrebbe fatto nascere in lui il sospetto che il suo amico fosse un “fake“. “Come fai dopo tutto quello che vi siete detti, in 10 minuti fare pace?” erano le parole di accusa che Tommaso gli aveva rivolto.

Parole di cui però si è però poi pentito. In una lettera “segreta” riservata al solo Francesco, l’influencer si scusa e spiega le proprie ragioni. Poche righe si riescono però ad intravedere: “Tante volte la vita ha preteso da me una maturità che ho dovuto trovare in fretta e a 25 anni mi ritrovo a voler rivivere un’adolescenza della quale mi sono privato“, recita la lettera, “Ho frequentato ambienti sbagliati e persone sbagliate, facendo sì che la paura di soffrire oggi mi impedisce di vivere i miei rapporti con leggerezza e serenità“.

La lettera che Francesco si è trovato nella borsa lo ha colpito dritto al cuore, facendolo scoppiare in lacrime.

La risposta di Francesco Oppini a Tommaso Zorzi