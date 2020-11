Karina Cascella, nuovo progetto: apre un ristorante a Bergamo con Max

Karina Cascella ha ufficialmente presentato il suo nuovo ristorante a Bergamo progettato insieme al fidanzato Max Colombo. L’annuncio inaspettato su Instagram

“Vi accoglierò come promesso“, spunta questa frase tra le parole del post che annuncia l’inaugurazione a Bergamo del nuovo ristorante di Karina Cascella e del fidanzato Max Colombo, realizzato con la collaborazione di un gruppo di validi soci. La coppia, prossima al matrimonio, ha infatti aperto un ristorante argentino nella città lombarda. E arrivano i commenti entusiasti dei numerosi fan.

Il ristorante a Bergamo

Sono tempi duri questi per chi lavora nel settore della ristorazione. Tanti i ristoranti che si sono trovati a ridurre il lavoro o addirittura costretti a chiudere al pubblico, rimanendo aperti solo per asporto o consegne a domicilio, come sta avvenendo nelle zone rosse in Italia. Ed è proprio in una città che si trova nella zona rossa lombarda e che è stata il simbolo della prima ondata di Coronavirus che Karina Cascella e il fidanzato Max Colombo hanno voluto aprire il loro primo ristorante. L’opinionista tv ne ha dato l’annuncio su Instagram, non riuscendo a trattenere la commozione per essere riuscita a coronare il suo sogno, specialmente in un momento difficile come questo. Molte le reazioni entusiaste in risposta: “Non vedo l’ora!“, e c’è chi propone un pullman Napoli-Bergamo per assaggiare gli appetitosi piatti sud americani.

L’apertura dopo le difficoltà

Matambre, questo è il nome del ristorante che proporrà specialità argentine. Non sono mancate le difficoltà nella realizzazione e Karina non lo nasconde, scrive infatti “Non è facile aprire un’attività ora ma dobbiamo dare luce e speranza”.

L’ex protagonista di Uomini e Donne ha raccontato infatti di aver passato un periodo piuttosto complicato e pieno di dolore, ma di essere rimasta sempre fiduciosa verso il futuro, cosa che le ha dato la forza di intraprendere questo percorso sicuramente non facile insieme al suo fidanzato Max. Karina ha anche assicurato ai fan la sua presenza al ristorante, per accogliere i primi clienti sempre con il sorriso e con tanta energia positiva. “Non vi deluderemo!”, promette ai followers.

Il trasferimento a Bergamo per amore

La storia tra Karina e Max è iniziata due anni fa, nel 2018 e procede liscia come l’olio. L’opinionista tv ha addirittura lasciato Milano, città dove ha vissuto per un periodo, per trasferirsi invece a Bergamo, che è la città natale del fidanzato. Quello che c’è tra i due è un amore che cresce ogni giorno di più e che porterà presto, come i due avevano annunciato, ad un matrimonio. La cerimonia si sarebbe dovuta celebrare prima, ma è stata rimandata a causa del coronavirus. Dovrebbe tuttavia svolgersi non appena sarà possibile farlo.

