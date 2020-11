Flavio Briatore, il figlio al bar prepara il cappuccino: “Passi nel business”

Flavio Briatore ritrae orgoglioso il figlio che nel bar della sua pasticceria gli prepara il capppuccino, ecco il video su Instagram che ha scatenato i commenti dei followers.

Flavio Briatore ha condiviso su Instagram un breve estratto video che vede protagonista il figlio Nathan Falco nel bar di famiglia a Montecarlo, all’interno della pasticceria Cova. Il bambino di dieci anni viene filmato dal padre mentre è intento nelle preparazione di un cappuccino, come un vero barman di tutto rispetto. E il papà commenta orgoglioso: “Fa passi nel business”

Il cappuccino al bar della pasticceria

La didascalia al video fa trapelare grande affetto e orgoglio da parte di Briatore nei confronti del figlio Nathan Falco. Il bambino, pur avendo soli dieci anni, si impegna molto dietro il bancone sotto gli occhi attenti del padre per la buona riuscita del suo primo cappuccino. “Fa passi nel business” scrive Flavio in commento alla clip postata su Instagram. Il piccolo spezzone video che vede protagonista il figlio è stato girato all’interno della propria pasticceria, che l’imprenditore ha aperto da qualche tempo a Montecarlo, la Pasticceria Cova.

I commenti al video

Il post ha raccolto subito tanti like e visualizzazioni che attualmente si aggirano intorno alla cifra di 150 mila. Sono arrivati subito anche i numerosi commenti di lode all’atteggiamento di Briatore nei confronti dell’educazione del proprio figlio. Particolarmente apprezzata è stata la scelta del padre di “insegnare il mestiere” al figlio da subito, già alla sua tenera età. Tanti anche i messaggi positivi. “Bellissima immagine, alla faccia di tutti i figli di papà che partono già con l’ufficio nell’attico“, recita uno tra i tanti commenti.

Nathan non studierà all’università

La scelta di non fare studiare Nathan in università non era stata accolta in passato con la stessa positività ed anzi aveva fatto molto discutere. Flavio Briatore infatti aveva affermato che non avrebbe avuto bisogno in futuro di un laureato ma piuttosto di una figura professionale capace di portare avanti ciò che negli anni lui come imprenditore ha costruito. Aveva aggiunto anche che in caso di bisogno di un commercialista o di un avvocato, li avrebbe semplicemente assunti e pagati.

Il bambino è nato nel 2010 tra l’unione di Briatore con la showgirl Elisabetta Gregoraci. Attualmente convivente con la madre, ha comunque continuato a frequentare assiduamente il padre anche dopo la loro separazione del 2017, come raccontato dalla Gragoraci stessa, che ha dichiarato l’impegno dei genitori a continuare la frequentazione reciproca per evitare al figlio traumi troppo forti dovuti alla separazione.

La showgirl è attualmente una tra i concorrenti del Grande Fratello Vip e si è trovata recentemente nell’occhio del ciclone a causa delle indiscrezioni su un presunto contratto post-matrimoniale che la vedrebbe impegnata con Briatore nel non frequentare pubblicamente nessun uomo fino a 3 anni dopo la loro separazione. A proposito i due hanno affermato che chiariranno tra loro la questione solo dopo l’uscita di lei dalla Casa.