Prima ospitata in tv come coppia per Selvaggia Lucarelli ed il fidanzato Lorenzo Biagiarelli. I due, ospiti del programma “L’Assedio” di Daria Bignardi, hanno svelato alcuni particolari sulla loro storia d’amore. E non sono mancate delle frecciatine all’ex di lei.

Selvaggia Lucarelli e il fidanzato Lorenzo Biagiarelli sono già abituati a stare in tv. Lei come opinionista, lui come chef a “È sempre mezzogiorno”, programma di cucina un onda su Rai 1 con Antonella Clerici. Ma per la prima volta sono stati invitati per un’intervista “di coppia” da Daria Bignardi, nel suo programma “L’Assedio”. I due si sono divertiti a raccontare aneddoti simpatici sulla loro relazione d’amore, lasciandosi scappare anche qualche frecciatina sull’ex di lei. Il primo bacio? “È stato un cliché”, come ha svelato Selvaggia.

Chi è il fidanzato di Selvaggia Lucarelli

Classe 1990, Lorenzo ha conquistato Instagram grazie alla sua cucina innovativa, che l’ha portato fino in tv, anche se ama comunque continuare a definirsi “social chef“. Nel 2019 ha collaborato come giudice nello spin-off del programma “Cortesie per gli ospiti“, ed è lì che è stato notato ed è stato scelto da Antonella Clerici per entrare a far parte della sua squadra nella trasmissione “È sempre mezzogiorno“. Biagiarelli ha persino pubblicato un romanzo intitolato “Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare“.

L’incontro ed il primo bacio

Come hanno raccontato nel programma, la loro ampia differenza di età non è stato un ostacolo per il loro amore: lei ha 46 anni, mentre lui ne ha ben sedici meno di lei ma sono più innamorati che mai. “Ci siamo conosciuti meglio grazie a un’olgettina“. Come racconta Selvaggia, la ragazza in questione aveva risposto offesa ad un post della giornalista sull’argomento, minacciando: “Ti ruberò qualunque uomo tu amerai nella vita“. È stata la risposta ironica di Lorenzo a questo commento ad aver colpito Selvaggia: “Tranquilla Selvaggia, non mi avrà mai“. Per i due che fino ad allora si conoscevano solo di sfuggita è arrivato così il primo appuntamento, dopo il quale è scattato il colpo di fulmine. Dopo le prime incertezze di lei sulla frequentazione, date dalla grande differenza di età tra i due, Lorenzo è riuscito a conquistarla definitivamente con una trovata molto divertente: “Le ho mandato una canzone dei Pooh, Non restare chiuso qui pensiero, scrivendole ‘Non restare chiusa qui Selvaggia, mannaggia“.

Fondamentale come sfondo per la loro storia è stata Milano, la città nella quale Selvaggia, dopo essere nata e cresciuta a Roma, si è trasferita. Lo chef Lorenzo già ci viveva, anche se originario di Cremona e cresciuto a Senigallia. E il primo bacio? “È stato sotto l’Arco della Pace. Un cliché, come in un film di Pieraccioni”, scherza la Lucarelli.

La brutta relazione con l’ex

Sono avvelenate le parole che Lorenzo ha riservato ad una ex frequentazione di Selvaggia, un uomo che l’ha fatta soffrire tanto al punto da diventare una relazione tossica per lei. “Non sono geloso di lui, è solo un co****ne!“. È stato grazie allo chef che la giudice di Ballando con le Stelle ha ritrovato la serenità e l’equilibrio interiore ed è riuscita a mettersi alle spalle le esperienze negative. “Quando ho conosciuto lui ho pensato: bene, finalmente ho smesso di soffrire“. E così è stato. “Dopo un paio di mesi siamo andati a vivere insieme.”

