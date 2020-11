Nicoletta Larini attacca il Gf Vip sui social per la squalifica di Bettarini

Arriva su Instagram la reazione alla squalifica di Stefano Bettarini da parte della fidanzata Nicoletta Larini, che scrive: “Non mi ero ancora espressa del tutto”

Nicoletta Larini interviene via social in difesa del compagno Stefano Bettarini, squalificato per quella che è stata definita una bestemmia. Ma per la fidanzata non è così, ecco le sue parole.

È avvenuta solo 3 giorni dopo la sua entrata nella Casa del Grande Fratello Vip la squalifica di Stefano Bettarini, arrivata a seguito di una sua bestemmia davanti alle telecamere. L’ex marito di Simona Ventura durante una conversazione con altri due concorrenti del GF vip, Enock Barwuah e Francesco Oppini, si era lasciato andare ad un intercalare ritenuto blasfemo dagli autori del programma. Prontamente Bettarini si era scusato, dichiarando di essere molto religioso e di non avere avuto intenzione di offendere nessuno. “Qui a volte non si sa mai come parlare, è un reality e quindi bisogna prendere il bello e il brutto, chiedo scusa e sono pronto a qualsiasi cosa“, aveva detto a proposito.

Lo sfogo su Instagram di Stefano Bettarini

Ma questo non era bastato, e aveva portato in poco tempo alla sua squalifica, avvenuta durante la puntata serale. Una volta uscito dalla casa, Bettarini si è sfogato con un post sul suo profilo Instagram, nel quale ha fatto una marcia indietro rispetto a quello che aveva ammesso in studio difendendo a spada tratta la sua innocenza. Secondo l’uomo, infatti, la sua non sarebbe stata una vera e propria bestemmia, bensì un intercalare molto usato nel dialetto toscano.

Le parole della fidanzata Nicoletta

Una squalifica, la sua, che ha diviso le opinioni di molti. Al gruppo di chi lo difende si sono unite le donne della sua vita: sua sorella e la fidanzata Nicoletta Larini, la quale si era già espressa a proposito della questione durante una diretta della trasmissione “Mattino 5” prima della decisione dell’eliminazione del concorrente. La ragazza aveva infatti ritenuto sbagliata la condanna al suo amato Stefano, da lei definito un uomo molto religioso che recita preghiere ogni sera.

Ma, adesso che la scelta è stata presa e Bettarini è stato inequivocabilmente eliminato, Nicoletta esprime tutta la sua rabbia e disapprovazione tramite un lungo post su Instagram. La Larini spiega che il suo fidanzato “Non ha mai bestemmiato nella sua vita e mai lo farebbe, perché non è nella sua persona” e ribadisce che la svista sarebbe dovuta al confondere una bestemmia con l’intercalare toscano usato per esprimere stupore o meraviglia. “Ho sentito volare parole peggiori dentro quella casa“, svela in tono accusatorio. Conclude il post con delle belle parole in difesa del compagno che nei pochi giorni di permanenza aveva portato tanta allegria nella casa ed era diventato già un punto di riferimento per tutti i ragazzi. “Sempre sorridente e di buona compagnia, educato e rispettoso. Era bello vederti dentro la casa”

