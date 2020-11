Manuela Arcuri e il compagno da 10 anni Giovanni Di Gianfrancesco si sono sposati. A rivelarlo è stata lei stessa durante l’ultima puntata di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin. Le nozze top secret sono state celebrate negli Stati Uniti

Manuela Arcuri è finalmente convolata a nozze con l’uomo che le è a fianco da più di 10 anni. L’attrice per la prima volta, nel salotto di Silvia Toffanin, parla della cerimonia rimasta fin ora top secret. Una cerimonia decisamente alternativa celebrata a Las Vegas. L’Arcuri aveva fin ora tenuta riservatissima la notizia, ma incalzata dalle domande della conduttrice di Verissimo, non ha potuto mantenere oltre il segreto. Il matrimonio è avvenuto tempo fa ma l’attrice non specifica la data. La 43enne racconta che durate un bellissimo viaggio negli States i due innamorati hanno organizzato la riservatissima cerimonia, comunicata successivamente solo a parenti e amici. Con Giovanni è stato amore a prima vista e Manuela racconta come il marito abbia sempre amato la sua vera natura e non il suo personaggio. Un uomo con cui condivide ogni momento con grande complicità senza però annullare la libertà individuale.

Il principale motivo che ha permesso alla coppia di festeggiare il decimo anniversario è stato secondo Manuela Arcuri il fatto che Giovanni, che nella vita fa l’imprenditore, non le hai mai “pestati i piedi”. Entrambi hanno sempre rispettato la libertà, le passioni e il lavoro dell’altro con grande rispetto reciproco. Sia Manuela che Giovanni riescono a vivere la propria vita al di là del rapporto di coppia, come ribadito dall’Arcuri, perchè alla base c’è stima e grande fiducia. Giovanni non appartiene al mondo dello spettacolo e per questo di lui si sa pochissimo. Manuela e il marito sono sempre stati riservatissimi e non hanno mai voluto rilasciare interviste insieme. La coppia che ha un figlio di sei anni ha deciso di non esporre il bambino ai media e sono rarissime le paparazzate della famiglia. Ma di lui Manuela racconta che è un bambino dolcissimo, simpatico e dalla grande sensibilità. Nel futuro della famiglia potrebbe arrivare un secondo bambino visto che mamma Manuela vorrebbe che il figlioletto non rimanesse figlio unico.

