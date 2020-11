Francesco Chiofalo ospite A Live non è la D’Urso, ha rivelato dei retroscena su Selvaggia Roma, facendo pesanti accuse contro la ex fidanzata, che in questo momento si trova al Grande Fratello Vip, ecco le sue parole.

Ieri sera a Live non è la D’Urso, come ospite della trasmissione Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Selvaggia Roma, ha rivelato dei retroscena sulla nuova concorrente del Grande Fratello Vip, facendo pesanti accuse alla ex compagna, i due avevano partecipato a Temptation Island, infatti Chiofalo è famoso per il soprannome “Lenticchio” che Selvaggia gli aveva dato all’interno del programma, i due dopo aver risolto i loro problemi sono usciti insieme dal villaggio, per poi lasciarsi dopo qualche mese.

L’ingresso di Selvaggia Roma nella casa più spiata d’Italia ha sollevato diverse polemiche, prima Eliana Michelazzo, attaccando duramente la ex amica sui social, e ora anche l’ex fidanzato non si è risparmiato a criticare la web influencer, la quale entrando al Gf Vip ha creato diversi problemi ai suoi coinquilini.

La Roma appena entrata nel reality ha subito avuto confronto con Elisabetta Gregoraci accusandola di manipolare Pierpaolo, e dopo qualche ora ha confessato di aver baciato sia Pretelli e sia Enock Barwuah, i due hanno negato spudoratamente di aver avuto dei flirt con Selvaggia, lei invece ha continuato a sostenere la sua tesi creando discussioni con i suoi nuovi compagni.

Francesco Chiofalo contro Selvaggia Roma “sono una vittima come Pierpaolo e Enock”

Ieri sera ad intervenire sulle dinamiche che Selvaggia ha creato in questi giorni all’interno della casa del Grande Fratello, è stato Francesco Chiofalo, il quale non si è risparmiato nel diffamare la ex fidanzata, dicendo che anche lui ha passato quello che stanno vivendo Pierpaolo Pretelli ed Enock, ha voluto difendere i due gieffini dichiarando di essere amico di Pierpaolo e negando il presunto flirt tra i due “Io da anni sono un po’ vittima di quello che hanno passato Pierpaolo ed Enock”.

Francesco ha anche insinuato che Selvaggia ha come abitudine il voler farsi pubblicità utilizzando i nomi di altre persone, ingigantendo situazioni non reali, come il fatto che lei ha subito violenze, corna e maltrattamenti da parte di Chiofalo e in questo caso avrebbe mentito su i baci con i due concorrenti solo per farsi notare dal pubblico e per far parlare di lei fuori dalla casa.

Francesco Chiofalo dichiarazione shock contro Selvaggia “è una matta, mi cerca costantemente”

Chiofalo ha poi spiegato il rapporto turbolento che tutt’ora ha con la ex fidanzata dicendo ” lei mi cerca costantemente, in questo periodo lei ha contatto tutte le mie ex fidanzate, anche Antonella l’ha sentita due giorni fa prima di entrare nella casa, è una matta questa quando mi sono lasciato con Antonella è venuta fuori da casa mia per saltarmi addosso, non voleva abbracciarmi voleva infilarsi dentro il mio letto“, per Francesco la ex fidanzata soffrirebbe di stalking e di essere malata, perché ogni volta lo spia e contatta le sue ex fidanzate, senza un motivo preciso, solo per intromettersi nella sua vita.

Francesco ha concluso il discorso dicendo cosa pensa dell’ex fidanzata “lei mi ha disprezzato fino ad oggi, ma se una persona ti fa schifo non vai a infilarti nel suo letto, e se pensa che sono un uomo pessimo non mi salti addosso appena divento single, secondo me si è inventata tutto, per far parlare di sè farebbe qualsiasi cosa.”

Vedremo se Alfonso Signorini farà vedere a Selvaggia le dichiarazioni del suo ex fidanzato per poter replicare alle accuse.

Francesco Chiofalo CON LA BARBA commenta l’ingresso di Selvaggia Roma al #GFVIP #noneladurso pic.twitter.com/aggnaY7DFz — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 15, 2020

