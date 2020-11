GF VIP, colpo di scena: si conosce già il nome del vincitore? Per i fan non ci sono dubbi

GF VIP: in queste ore trapelano tante indiscrezioni sul possibile nome del vincitore della nuova edizione. Scopriamo di chi si tratta

La trasmissione di Alfonso Signorini sta appassionando più del previsto gli spettatori. Che seguono il programma con grande interesse e passione, anche per merito del conduttore e della stessa produzione del reality che è riuscita a mettere insieme tanti personaggi che suscitano interesse per le storie che hanno lasciato all’esterno. Ma anche per quelle che stanno portando avanti all’interno della casa più spiata d’Italia. I concorrenti in questa fase, dopo una iniziale di studio, adesso stanno cominciando a giocare le loro carte in modo diverso. Diciamo che sono tutti strateghi ed in cerca del successo. Con il passare delle settimane sentono la possibilità di arrivare alla vittoria. E nonostante i nuovi ingressi nella casa, tutti aspirano al successo personale. Che rappresenta un successo non solo per un fattore economico ma anche per la visibilità e le prospettive che potrebbero crescere in futuro. Ma diamo uno sguardo a quelle che sono nel dettaglio le preferenze del pubblico in questa fase della trasmissione, che come detto rimane una delle più seguite in assoluto, e che riesce ad avere ascolti record anche in questa fase non facile per l’Italia a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il GF VIP rappresenta per gli italiani un momento di svago in queste difficili settimane di zone rosse e lockdown che si ripetono a causa della seconda fase dell’emergenza Coronavirus che sta imperversando anche in Italia. Tra tante notizie tragiche, i telespettatori cercano in questi momenti difficili anche delle ore di svago. E trovano interesse di fronte alla trasmissione brillantemente condotta da Alfonso Signorini. Ma quali sono ad oggi le preferenze del pubblico di fronte ai concorrenti in gara? Le sorprese non mancano anche in questo caso, con la vittoria che potrebbe essere già segnata in merito ai sondaggi. Che parlano davvero chiaro e vedono in netto vantaggio con il 70% delle votazioni in suo favore. Si Tratta di Tommaso Zorzi. Un successo inaspettato per il 25enne web influencer, che ha vissuto anche dei momenti non facili all’interno della casa. A seguire nella classifica del gradimento del pubblico, ma comunque molto staccati dalla vetta, ci sono Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. Staremo a vedere come si concluderà questa corsa alla vittoria. Intanto tiene banco la situazione in merito alla durata del programma. Che in un primo momento doveva concludersi in un paio di mesi. Ma per vari problemi la produzione sembra intenzionata ad andare avanti sino a febbraio. Ipotesi che è trapelata in questi giorni e che avrebbe scontentato parecchi concorrenti. In primo luogo Elisabetta Gregoraci, che non vorrebbe trascorrere le vacanze di Natale lontana dal suo Nathan Falco. Staremo a vedere quale sarà la decisione della produzione. Voi cosa ne pensate di questo possibile allungamento fino a febbraio? E soprattutto, qual è il vostro personaggio preferito?