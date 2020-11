Ieri sera al Gf Vip, l’opinionista della trasmissione, Pupo si è lasciato sfuggire alcune battute infelici sulle donne, il web si è ribellato contro le sue affermazioni, ecco cosa ha detto

Ieri sera, non sono mancati i colpi di scena nella casa più spiata d’Italia, ma il pubblico appassionato del programma non sono sfuggite alcune affermazioni fatti dall’opinionista Pupo, il quale si è lasciato andare a commenti inopportuni contro le donne, per questo motivo sul web si è scatenato un dibattito contro il cantante.

Anche quest anno Alfonso Signorini ha voluto al suo fianco Enzo Ghinazzi, in arte pupo, per commentare le dinamiche all’interno del Gf Vip, insieme a lui c’è anche Antonella Elia che con il suo caratterino non risparmia nessuno dalle critiche.

Pupo: affermazione shock contro Elisabetta Gregoraci

Ma ieri sera al centro di una polemica è finito proprio il cantante, il quale sembra non essere molto apprezzato dal pubblico per le sue diverse uscite infelici e soprattutto per non essere molto attivo come l’Elia, che regala ai telespettatori puro trash.

invece Pupo secondo gli utenti si limiterebbe a fare figuracce, come la frase pronunciata ieri sera, inizialmente ha voluto difendere Elisabetta Greogoraci dalle accuse di Dayne Mello la quale l’ha etichettata come una donna che non sa fare nulla se non essere sposata con un Milionario, ma poi in momento di confusione tutti hanno sentitèo il suo commento in sottofondo, quando Elisabetta ha confessato che il suo ex marito le ha chiesto di sposarla, Alfonso ha voluto approfondire l’argomento chiedendole cosa avesse risposto a Flavio Briatore e mentre la Gregoraci rispondeva alla domanda, si è sentito il commento di Pupo “Prima è andata a vedere il conto in banca e poi..” nessuno dei presenti si è accorto di questa uscita infelice, nemmeno la stessa Elisabetta, ma il pubblico vede e sente tutto, infatti su twitter hanno scatenato una guerra contro l’opinionista, ma non è finita qua.

Come al solito Pupo non manca l’occasione di essere INOPPORTUNO 🙃 #GFVIP pic.twitter.com/nwyFIsVI2b — disagiotv (@disagio_tv) November 17, 2020

Gf Vip: Pupo, fa una battuta infelice contro le donne

Come dicevamo per Pupo le polemiche non sono finite, perché dopo aver sparato a zero sulla Gregoraci ha anche fatto un altro scivolone, sempre riferita alla situazione della Gregoraci e del suo ex marito Flavio Briatore.

Infatti Elisabetta era stata attaccata da Dayane Mello, che l’aveva accusata di essere “famosa” solo per aver sposato un milionario, ovviamente tra le due è partita una lite caotica che non ha fatto capire al pubblico nemmeno cosa si stessero dicendo, ma ad intervenire per cercare di smorzare gli animi ci ha pensato Pupo, ma diciamo che ha solo creato ancora più caos.

Pupo ha cercato di difendere Elisabetta, non accorgendosi di offendere tutte le donne presenti in casa e non, dicendo “Elisabetta Gregoraci, ha fatto bene a sposare un milionario, tutte quante voi vorreste sposare un miliardario, ve lo dico io“, in studio sono partiti degli applausi, probabilmente finti, ma a rispondere a tono è stata Maria Teresa Ruta ,che alzandosi in piedi ha esclamato “non è vero tutte noi vorremo sposare un brav’uomo non un milionario“.

Il gelo è calato nello studio, ma intanto sui social gli utenti si sono ribellati alle parole del commentatore, appellandolo come maschilista e facendo una richiesta al Gf Vip, cioè cacciarlo dal programma.

Vedremo se Alfonso Signorini, farà notare a Pupo il suo brutto atteggiamento e se prenderanno dei provvedimenti contro il commentatore.