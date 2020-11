Dpcm, commercianti e ristoratori in ginocchio, Conte dice: “Dobbiamo restare uniti”

Commercianti, imprenditori ristoratori sempre più in ginocchio a causa delle misure restrittive. Il Premier Giuseppe Conte assicura nuovi sostegni economici e invita gli italiani a restare uniti.

Il momento che stiamo vivendo – per la seconda volta nel giro di pochi mesi – è preoccupante non solo sotto il profilo sanitario ma anche economico. Allte tantissime vittime che muoiono ogni giorno – direttamente o indirettamente – per il Covid, si aggiungono le persone che si tolgono la vita perché perdono il lavoro e non sanno più come tirare avanti. I settori maggiormente colpiti dalle misure restrittive – emanate dal premier Giuseppe Conte per contenere l’impennata dei contagi – sono i commercianti e i ristoratori, specialmente quelli che si trovano nelle zone rosse del Paese. Già perché mentre gli introiti non ci sono, le tasse da pagare tuttavia restano. Ha suscitato un certo scalpore la notizia del proprietario di un negozio a Milano che, con zero introiti, ha dovuto comunque sborsare 70.000 euro di tasse allo Stato.

Il Primo Ministro Conte, intervenendo all’assemblea della Fipe, l’associazione di categoria dei pubblici esercizi, si è detto consapevole del disagio che stanno vivendo i ristoratori soprattutto e ha assicurato nuove misure di sostegno economico: “Siamo consapevoli che l’emergenza economica richiede un sostegno più prolungato nel tempo e anche più sostanzioso di quanto qui finora fatto. Il Governo è già al lavoro per definire ulteriori misure di sostegno che saranno adottate a stretto giro”. Da un lato, infatti, i medici puntualizzano che sarebbe necessario stringere ulteriormente le maglie e pensare a nuove chiusure se i contagi non diminuiscono in misura sostanziosa. Anche per non rischiare di mandare a tappeto gli ospedali vista la situazione già molto pressante delle terapie intensive dove oltre il 40% dei posti letto è già occupato da pazienti Covid. Dall’altro lato però si è già stimato che tenere negozi e ristoranti chiusi sotto le festività significa provocare all’Italia una perdita di circa 110 miliardi di euro. Cha fare dunque? A cosa dare la priorità? Il Premier vorrebbe cercare di non penalizzare nessuno dei due aspetti: “Quanto più rapidamente saremo in grado di contenere il contagio tanto prima potremo restituire alle famiglie e alle imprese la fiducia per ripartire”.

Fiducia che sta venendo meno, da parte degli italiani, sia nei confronti dei politici sia nei confronti dei medici. Se, infatti, durante la prima ondata di Covid tutto il Paese era dalla parte degli operatori sanitari – definiti “eroi” – e pronto a rispettare i divieti, ora la situazione appare ben diversa. Molti accusano tanto il Governo quanto gli scienziati di diffondere allarmismi arrivando addirittura ad accanirsi contro gli operatori del 118 come accaduto qualche giorno fa a Milano dove un’ambulanza è stata presa a calci da una donna. L’invito del Presidente del Consiglio è di non cedere alla tentazione di una guerra intestina ma di restare tutti uniti per superare questa crisi epocale: “Stiamo vivendo una fase evidentemente difficile della nostra storia repubblicana. Nessuno può vincere da solo. Tutti dobbiamo fare sistema e fare squadra”