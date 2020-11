Ferragnez, la bella sorpresa dal balcone che commuove mamma Chiara

I Ferragnez si affacciano al balcone di casa scoprendo la gradita sorpresa di Spotify e Chiara Ferragni non riesce a trattenere le lacrime: “Sono ormonale!”

Un dolce risveglio quello di Chiara Ferragni e Fedez che hanno ricevuto un’inaspettata sorpresa: proprio sotto il balcone della loro abitazione, infatti, Spotify ha preparato un regalo per loro.

Come un innamorato che prepara uno striscione d’amore per la sua dolce metà e la stupisce con una dedica a sorpresa sotto casa, così Spotify ha fatto con i Ferragnez. La grande società svedese ha infatti pensato di ringraziare la coppia con uno striscione proprio sotto il loro balcone.

Le lacrime di Chiara Ferragni

La sorpresa inaspettata ha lasciato entrambi a bocca aperta ed ha portato Chiara Ferragni addirittura alle lacrime. “Sono gli ormoni“, si è giustificata, ma è ormai risaputo da tutti quanto si lasci facilmente commuovere, complice anche suo marito Fedez che non manca mai di filmare questi momenti e di postarli nelle sue Instagram Stories.

Impossibile dimenticarsi infatti di Chiara emozionata davanti alle scene più commoventi di “Alla ricerca di Dory”, film d’animazione per bambini della Disney, e di Fedez che filmandola la prende teneramente in giro. Ma, per quanto Chiara sia molto sensibile ed incline alle lacrime facili, l’omaggio di Spotify ha fatto quasi commuovere anche Fedez.

La sorpresa arriva in un momento molto felice per la coppia: i due infatti sono in attesa della loro seconda figlia, una bambina della quale non è ancora svelato il nome, che farà da sorellina al primogenito Leone nato nel 2018. Inoltre, solo qualche giorno fa i Ferragnez hanno vinto l’Ambrogino d’Oro, riconoscimento ricevuto per il loro impegno durante la pandemia di Coronavirus con la loro raccolta fondi che è riuscita a dare luce al nuovo reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele, costruito appositamente per i malati di Covid-19.

Le parole dello striscione

Lo striscione a loro dedicato da Spotify recita: “Rompere il silenzio del lockdown. E anche l’internet. Grazie Ferragnez. #graziebalconi“. Un riferimento al periodo del primo lockdown, durante il quale Fedez ha organizzato tutti i giorni concerti improvvisati dal balcone, invitando a cantare insieme a lui – tramite dirette Instagram – anche tante personalità della musica e creando così un clima di solidarietà e di positività in un momento molto difficile per tutta l’Italia.

Il progetto Scena Unita

Ma i Ferragnez non si sono fermati qui, Fedez infatti ha da poco annunciato il suo progetto “Scena Unita” a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, messo in piedi in pochissimo tempo grazie alla collaborazione di tanti protagonisti del mondo della musica – e non – che hanno donato in prima persona, da J-ax a Paolo Bonolis, da Calcutta a Gigi D’Alessio.

“Sono veramente felice di comunicarvi che abbiamo raccolto 2 milioni di euro per aiutare i lavoratori del mondo della musica e dello spettacolo“, ha detto il cantante sui social a proposito del fondo istituito in aiuto delle famiglie dei lavoratori di uno dei settori più colpiti dall’emergenza Coronavirus. “Estendiamo l’appello a tutti gli artisti che vogliono dare una mano a questo grande progetto. Felice ed orgoglioso di questa Scena Unita!“, ha poi concluso.

Sicuramente i Ferragnez sono la coppia influencer che più si sta dando da fare concretamente per dare una mano in questo momento così delicato, e i ringraziamenti non possono che arrivare numerosi, come dimostrato da Spotify.

