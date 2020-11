Melita Toniolo a 19 anni come non l’avete mai vista: “Sembra una foto fatta ieri”

Melita Toniolo ha pubblicato poco fa una foto su Instagram che l’ha mostrata giovanissima e bella, proprio come appare oggi ai suoi follower

La web influencer è un personaggio molto apprezzato ed amato dal pubblico. Che la segue sin dalle sue prima apparizioni televisive che fanno riferimento al Grande Fratello del 2007, dove ebbe anche una storia con un concorrente, Alessandro Tersigni. Nel corso degli anni la modella e showgirl, nonché influencer, ha visto crescere la sua popolarità anche sui social, con Instagram che rimane il suo preferito. Qui infatti riesce ad avere un rapporto diretto con il suo pubblico che apprezza molto le sue doti fisiche. Nulla da dire in quanto oggettivamente la 34enne di Treviso è una bella ragazza che riesce a far perdere la testa ai suoi ammiratori. Su Instagram i suoi follower sono oltre 1,2 milioni, numero che certifica con precisione la sua forte popolarità che riesce ad ottenere anche sul web.

Melita Toniolo infatti resta uno dei personaggi pubblici più attivi sul web, con i suoi post che riescono a ricevere tantissimi like e commenti ad ogni pubblicazione. Una bella soddisfazione per lei che è davvero molto apprezzata. Ieri ha debuttato anche nel programma “All Together Now”, nella giuria del Muro dei cento nella trasmissione di Michelle Hunziker e J-Ax. Game musicale che vede la partecipazione anche di Anna Tatangelo Rita Pavone e Francesco Renga nella veste di giudici speciali e che ieri ha vissuto una tappa importante nella terza puntata. Ma torniamo alla nostra sensuale Melita che come detto resta molto attiva su Instagram. Poco fa la showgirl ha pubblicato una foto su Instagram che fa riferimento a qualche anno fa. I follower sono rimasti a bocca aperta di fronte alla sua bellezza, uno scatto che sembra proprio essere stato scattato in questi giorni. Invece la diretta interessata ha commentato: “Vi do il buongiorno con una delle mie foto preferite in assoluto. Avevo 19 anni precisi precisi”. “Sembra scattato adesso” hanno commentato i follower. Che hanno mostrato ancora una volta la passione nei suoi confronti. Tra i tanti complimenti è arrivato anche quello di Sabrina Salerno che ha espresso il suo gradimento per la foto con un “Meravigliosa”.