Antonella Mosetti scatena il web con il nuovo Tik Tok: “Ma le hai rifatte?”

Antonella Mosetti ha fatto impazzire i follower di IG con un video su Tik Tok che ha condiviso su Instagram e che ha fatto il giro del web

La showgirl ha scatenato i suoi follower di Instagram con un video che ha messo in evidenza le sue curve bollenti. Si tratta dell’ennesimo Tik Tok che ha condiviso poi sul social network dove rimane molto attiva da tempo. Personaggio pubblico noto, ad ogni pubblicazione riesce sempre a scatenare varie reazioni da parte dei follower. Che in effetti non sono tutte positive. Possiamo dire che per lei infatti non si tratta solo di complimenti ma anche di critiche molto forti. Cosa che accade per tutti i personaggi dello spettacolo e della televisione, che ricevono complimenti e critiche allo stesso tempo. Così anche per lei non sono mancate soprattutto nelle scorse settimane delle critiche per il suo aspetto fisico e per come si pone sui social.

Antonella Mosetti ha sempre avuto un gran seguito in televisione, sin da giovanissima nelle sua apparizioni sul piccolo schermo. Ma adesso la sua celebrità continua ad essere forte anche grazie alla presenza su Instagram. Qui i follower sembrano essere pazzi di lei, anche con messaggi che evidenziano la passione che mostrano nei suoi confronti. Like e commenti infatti per lei non si contano, con i numeri che parlano a suo favore. Spesso i follower si dicono pazzi di lei e delle sue curve. Adesso che sta portando avanti un percorso per trovare la sua naturalezza espressiva del volto – come da sua recente confessione proprio su Instagram – appare ancora più bella e sensuale ai suoi ammiratori. Nell’ultimo Tik Tok che ha condiviso su Instagram è apparsa in tutta la sua esplosività fisica, con delle curve bollenti che hanno fatto il classico giro del web. Bella e simpatica, è davvero uno dei personaggi più cliccati e seguiti del web. E voi, cosa ne pensate del suo ultimo video su Instagram?