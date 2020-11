Bianca Guaccero al trucco, un dettaglio bollente scatena i fan: “Meravigliosa anche senza”

Bianca Guaccero ha scatenato i suoi follower di Instagram con una foto scattata qualche minuto prima della diretta di “Detto Fato”

La conduttrice di “Detto Fatto” sta vivendo un periodo molto felice della sua carriera. Il periodo forse più fortunato a livello artistico, con gli impegni sugli schermi sia nelle vesti da conduttrice televisiva che in quelle da attrice. Da poco terminate le riprese della fiction “Il medico della mala” che l’ha tenuta sul set per parecchie settimane nella sua Puglia. La fiction vedrà la 39enne di Bitonto protagonista, con la data di visione sui canali Rai a partire da gennaio 2021. Intanto la conduttrice ed attrice si diverte a provocare i suoi follower di Instagram con delle foto che mettono in evidenza la sua bellezza ma anche perfezione fisica che fa perdere la testa agli ammiratori. Non solo brava e bella, ad aggiungere altre qualità che la rendono irresistibile ci sono anche il suo fisico perfetto e delle curve mozzafiato. Insomma, parliamo di una delle donne più apprezzate della nostra televisione.

Bianca Guaccero ha sbalordito i fan con una foto pubblicata poco prima dell’inizio della diretta della puntata di oggi di “Detto Fatto”. In camerino ed alle prese con il trucco e gli ultimi accorgimenti da dietro le quinte, è apparsa in uno scatto in tutta la sua bellezza e sensualità. La didascalia allo scatto è stata “Con un po’ di trucco e con la mimica puoi diventare un altro…ci vediamo alle 14:55! @dettofattorai”. Ma è stata la foto che ha fatto perdere la testa ai follower. In evidenza una scollatura al vestito che non è sfuggita ai follower, che hanno colto l’occasione al volo per esprimere il loro gradimento per lei a suon di like e commenti positivi. Una vera pioggia di messaggi per la bellezza pugliese che sta diventando una protagonista anche del web. “Sei bella anche senza trucco” ha scritto un follower. Scatto pubblicato sotto, a voi i commenti.