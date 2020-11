Diletta Leotta, l’annuncio che lascia senza parole: “Non sapete cosa mi stanno dicendo”

Diletta Leotta lancia una serie di Instagram Stories che lasciano i follower senza fiato non solo per la sua bellezza ed estrema sensualità

La giornalista di Dazn e speaker di Radio 105 ha stupito tutti i suoi fan con una serie di Instagram Stories che hanno evidenziato le sue qualità. Che non sono solo quelle fisiche ma anche caratteriali. La bellezza siciliana infatti ha conquistato tutti i suoi follower di Instagram grazie alle sue armi che le permettono di essere una delle donne più amate del nostro paese. Come detto non solo bellezza e sensualità, ma anche una simpatia contagiosa che riesce a mettere il buon umore a tutti i suoi ammiratori. Infatti a qualsiasi ora della giornata, dalla colazione per il mattino alla buonanotte, il suo sorriso contagioso non smette di regalare emozioni ai suoi follower. Che la seguono ormai con grande passione in televisione in radio ma anche e soprattutto sui social. Su Instagram, possiamo confermarlo, è una vera star indiscussa.

Diletta Leotta sa bene come riuscire ad infiammare i follower di Instagram grazie alle sue doti fisiche che le hanno permesso, insieme alla sua bravura e competenze professionali, ad arrivare ad essere uno dei personaggi più famosi d’Italia. La sua bellezza tipicamente mediterranea e la sensualità made in Sicilia, sono un marchio di fabbrica per i follower che stravedono per lei. Se a tutto questo ci si aggiunge un fisico perfetto e delle curve bollenti ed un estrema simpatia, riusciamo a capire il perché dell’entusiasmo nei suoi confronti. In attesa di chiarimenti sulla sua situazione sentimentale, i follower si limitano ad apprezzarla sul web, ma dopo la sosta dei campionati nel prossimo fine settimana sarà protagonista ancora su Dazn. Intanto la bella e simpatica siciliana si diverte su Instagram a provocare i follower, che sono sempre più pazzi di lei.

Non solo con foto bollenti ma anche con Instagram Stories che mettono in evidenza la sua estrema sensualità ma anche la simpatia contagiosa che tanto piace ai follower. In una di queste ultime storie ha sorriso e fatto sorridere i follower prima di iniziare una nuova puntata di Radio 105. “Ascoltateci su Radio 105, è veramente una puntata molto speciale anche se non sentite quello che mi stanno dicendo”. Follower presi dal suo sorriso e dalle risate contagiose che hanno colpito tutti. Ma non sono passate inosservate nemmeno le sue curve che si sono intraviste dalla maglietta sottile e trasparente. Simpatia bellezza e sensualità con la giornalista e conduttrice siciliana vanno da sempre a braccetto. Nonostante per lei ci siano anche delle forti critiche, che non mancano mai per i personaggi dello spettacolo, possiamo tranquillamente affermare che Diletta Leotta è uno dei personaggi più amati dal pubblico. E voi, cosa ne pensate? Siete d’accordo con i follower di Instagram della bella siciliana?