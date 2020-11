Sara Croce, la “Bonas” di Avanti un Altro scatena l’ironia del web: “Passa tra 10 minuti”

Sara Croce irresistibile come sempre su Instagram: la “Bonas” scatena i follower che si complimentano anche con post ironici su di lei

E’ sempre un successo qualsiasi post che pubblica su Instagram, con i follower che impazziscono per la sua bellezza ed estrema sensualità. La “Bonas” di Avanti un altro, il celebre programma di Paolo Bonolis, ne ha fatta di strada. Apparsa in televisione giovanissima nel ruolo di “Madre Natura” in Ciao Darwin, è diventata negli anni uno dei personaggi più apprezzati dalla televisione e del web. La showgirl infatti ha raggiunto un livello di celebrità importante anche su Instagram, dove riesce ad attirare su di se l’attenzione dei follower che non hanno mai nascosto la loro passione nei confronti della Venere di Garlasco, che a 22 anni può essere definita una star del web. Tantissimi i complimenti per lei da parte del pubblico, che non nasconde in nessuna occasione la passione nei suoi confronti. Un successo che certifica la sua popolarità che ha raggiunto da tempo anche sui social.

Sara Croce nelle ultime settimane è finita anche al centro del gossip per via della relazione finita con il magnate iraniano che le ha fatto causa chiedendo la restituzione della cifra di un milione di euro. L’ex compagno infatti l’ha accusata di aver cominciato la relazione con lui solo per motivi economici, sfruttando la posizione di ricchezza dell’ex fidanzato. Una storia che è finita sulle prime pagine dei giornali, e che ha infastidito il nuovo compagno della showgirl, il calciatore Gianmarco Fiory. I due fanno coppia fissa dall’estate, da quando la “Bonas” ha deciso di rendere pubblica la loro relazione. In ogni caso in queste settimane molto movimentate per lei, la showgirl ha continuato a farsi apprezzare sul web a suon di post bollenti che hanno messo in evidenza le sue curve che fanno perdere la testa ai suoi ammiratori. Cosa che è accaduta con l’ultima foto pubblicata sulla sua pagina e che ha evidenziato un outfit da urlo.

Bellissima come sempre, la showgirl ha pubblicato una foto scattata nella città di Milano, che lei ama in modo particolare. La bellezza di “Avanti un Altro” è emersa al centro dell’attenzione, nel bel mezzo del percorso cittadino di un tram. Tanti i commenti per la Venere di Garlasco che hanno attirato l’attenzione dei follower, che hanno espresso il loro gradimento per lo scatto con una pioggia di like e di commenti. Qualcuno anche ironico che ha fatto sorridere il resto dei follower: “Fra 10 minuti passa il tram ❤️❤️❤️❤️❤️” ha scritto un fan, ad evidenziare il suo passaggio sui binari al centro della strada. Post che abbiamo pubblicato sotto per rendervi partecipi del successo che ha riscosso la foto, lasciando come sempre a voi ogni giudizio.