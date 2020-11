Elisabetta Gregoraci su tutte le furie contro Selvaggia, tra urla ed insulti le due stavano per arrivare alle mani, per fortuna il vetro di protezione ha impedito la rissa, vediamo cosa è successo

Tra le due concorrenti del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma, continuano gli scontri, Selvaggia sembra aver centrato il suo obbiettivo, come aveva confessato ad Alfonso Signorini il suo intento era smascherare alcuni concorrenti all’interno della casa, aggiungendo o che non avrebbe risparmiato nessuno, il suo obbiettivo principale era far aprire gli occhi a Pierpaolo sulla sua amicizia particolare con Elisabetta, perchè la Roma pensa che la showgirl stia usando l’ex velino solo per prolungare la sua partecipazione nel reality.

Infatti, Selvaggia, è entrata nel programma solo da due settimane e ha già fatto infuriare diversi concorrenti, in primis Enock, mettendo in dubbia la relazione con la sua fidanzata confessando che tra loro c’è stato un bacio, mentre lui era fidanzato con l’attuale compagna, invece ieri ha scatenato il caos tra Elisabetta e Pierpaolo, alimentando i dubbi dell’ex velino sulla showgirl, ma la Gregoraci ha origliato di nascosto questi discorsi e ha attaccato sia Selvaggia perché continua a sparlare dei lei ma anche Pierpaolo che non prende posizioni per difenderla.

Elisabetta si scontra con Selvaggia “hai rotto, non ti permettere”

ELISABETTA VS SELVAGGIA pt1 Che cinema! Eligreg che ascolta da 30 min Selvaggia parlare male di lei con Pier e lui tace. Eli lascia tutto e corre verso il cucurio ad urlare contro il muro. Il GF alza la tenda. Ma che succede ?! CMQ ELIGREG CAZZUTA

CI PIACE 😜 #GFVIP pic.twitter.com/uEzmDkwb8K — LA VERGINE DELLA VALLE (@LEspertine) November 18, 2020

Selvaggia e Pierpaolo nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, sono stati mandati dagli opinionisti, Antonella Elia e Pupo, in isolamento nel cucurio, doveva essere una sorta di punizione ma in realtà la loro scelta non è stata casuale, sapevano che avrebbero sicuramente alimentato la gelosia di Elisabetta Gregoraci, che infatti non ha preso benissimo questo distacco dall’ex velino.

Ma a scatenare il caos, ieri pomeriggio, è stata Selvaggia Roma, mentre si confidava con Pretelli su alcuni atteggiamenti poco chiari della Gregoraci, la ex moglie di Briatore origliava tutto quello che si stavano dicendo, infatti dopo aver sentito tutti i discorsi ha sbottato contro i due concorrenti, tra urla e grida, si è scatenato il panico, per fortuna c’era un vetro che li divideva, perchè la Gregoraci non riusciva a placare la sua rabbia.

Elisabetta ha attaccato Selvaggia dicendole “Vai a ca**are, ma chi sei tu? Chi sei tu? Manco ti conoscevo, arrivi da due giorni e cominci a parlare di me, hai rotto i co****ni, non ti permettere“, con toni minacciosi, la showgirl sembra aver perso del tutto pazienza infatti i suoi compagni le chiedono di calmarsi, ma lei risponde di non avere nessuna intenzione di placare la sua ira verso Selvaggia, e anzi inizia a prendersela anche con Pierpaolo dicendogli “Ogni tanto prendi una posizione Pierpaolo, sono 13 puntate che parlo solo io”, sembra che Elisabetta sia stufa che Pretelli non la difenda in nessuna occasione e che non dica a Selvaggia di smetterla di parlare di lei.

Selvaggia sentendo queste accuse, non pensa di aver mancato di rispetto ma dice di aver espresso il suo pensiero in tutta sincerità ma la Gregoraci non riesce a calmarsi e continua ad attaccare i due compagni “Non ho più voglia. Anche lui si svegliasse, parlassero delle loro cose e non di me“.

Sembra essersi creato un triangolo di fuoco tra Elisabetta, Pierpaolo e Selvaggia, sicuramente le discussioni non sono finite qua, vedremo cosa accadrà oggi tra i vipponi.

